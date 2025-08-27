Sport

Mirel Rădoi, anunț șoc înainte de Universitatea Craiova – Bașakșehir: „Clubul trece printr-o perioadă foarte grea! Avem pierderi de 14 milioane de euro”. Ce se întâmplă cu Baiaram

Mirel Rădoi tremură pentru calificarea în faza principală din Conference League înaintea returului Universitatea Craiova - Istanbul Bașakșehir, în ciuda victoriei cu 2-1 din turul din deplasare!
Bogdan Ciutacu, Gabriel-Alexandru Ioniță
27.08.2025 | 18:26
Mirel Radoi anunt soc inainte de Universitatea Craiova Basaksehir Clubul trece printro perioada foarte grea Avem pierderi de 14 milioane de euro Ce se intampla cu Baiaram
CORESPONDENŢĂ DIN CRAIOVA
Mirel Rădoi la conferința de presă premergătoare meciului Universitatea Craiova - Istanbul Bașakșehir

Antrenorul echipei din Bănie a subliniat o dată în plus că gruparea din Turcia este mult superioară oltenilor din punctul de vedere al calității individuale a jucătorilor.

Mirel Rădoi a șocat la conferința de presă de dinainte de Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir: „Clubul trece printr-o perioadă foarte grea, a fair-play-ului financiar”

De asemenea, el a transmis că formația sa se confruntă în prezent cu probleme mari în ceea ce privește acel fair-play financiar. Nu în ultimul rând, tehnicianul a oferit și ultimele detalii referitoare la situația medicală a lui Ștefan Baiaram, accidentat recent. 

„Mâine seară este un meci decisiv pentru ambele echipe. Ca să putem să sperăm la calificare va trebui să fim mult mai exacți și mult mai buni decât în prima partidă. Întâlnim un adversar rănit după prima partidă, dar un adversar mult mai valoros decât noi prin calitatea individuală a jucătorilor.

Nu va fi deloc o partidă foarte ușoară, nu sunt de acord cu cei care au spus că plecăm favoriți. În marea majoritate a cazurilor, în momentul în care întâlnești o echipă mai bună ca tine, e greu să o păcălești de două ori. Am făcut-o o dată, sper ca mâine seară să ne surâdă și norocul și, indiferent de rezultat, la final să fim calificați.

Acum ne-au cunoscut și ne-au văzut live și nu au absolut nimic de pierdut. Am și emoții și am și responsabilitate. Emoțiile partide, emoțiile rezultatului și ale desfășurării jocului. Responsabilitatea calificării, de a lua presiunea de pe umerii jucătorilor, de a face 30.000 de suporteri fericiți și a clubului, pentru că trece printr-o perioadă foarte grea, a fair-play-ului financiar și o perioadă foarte lungă în care nu am mai fost în Europa. 

Din punct de vedere financiar pentru club este un meci foarte important. Avem pierderi uriașe în ultimii 10 ani, am ajuns la cifra de 14 milioane de euro. Suntem blocați în această lege a fair-play-ului financiar. Nu cred că putem să spunem că în tabăra adversa este o problemă din punct de vedere financiar (n.r. râde). Așa că meciul este mai important pentru noi decât pentru ei.

Ultimele detalii despre situația lui Ștefan Baiaram

Avem semne de întrebare legate de primul 11. Fane (n.r. Ștefan Baiaram) e în continuare cu noi în cantonament pentru tratament, a resimțit dureri, vom vedea dacă în această seară va putea să facă măcar o bicicletă și ceva în sală separat, urmând ca mâine dimineață împreună cu staff-ul medical să luăm o decizie dacă va juca sau nu, în funcție dacă va mai resimți dureri.

Să sperăm totuși, mai este noaptea asta, mâine câteva ore, departamentul medical să poată să facă minuni și mâine măcar să intre pe final, dacă nu va fi titular. Avem două variante, Steven și Barbu, probabil Steven, pentru că Barbu este junior și nu putem să punem atâta presiune pe umerii lui.

Am emoții, simt și presiune. Nu este vorba despre mine, dacă era vorba doar despre mine, lucrurile ar fi fost mult mai simple. Când e vorba despre acționari implicați și de banii lor, de 30.000 de suporteri și banii lor, viitorul și carierele jucătorilor, e normal să simt emoție, responsabilitate și presiune.

Sper doar să fie benefice, să pot să transmit jucătorilor motivație și calmitatea de care vor avea nevoie mâine”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă premergătoare meciului Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir. 

Bogdan Ciutacu
