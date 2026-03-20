Mirel Rădoi, apariție fabuloasă la FCSB – UTA 1-0. Cât costă ceasul pe care l-a purtat pe Arena Națională

FCSB a obținut primul succes de când echipa este pregătită de Mirel Rădoi, impunându-se la limită prin golul înscris de David Miculescu în minutul 57. După victoria de pe Arena Națională s-a aflat cât costă ceasul pe care Mirel Rădoi l-a purtat pe Arena Națională. FANATIK vă oferă toate detaliile.

Mirel Rădoi, apariție fabuloasă la FCSB – UTA 1-0

Mirel Rădoi a obținut prima victorie de când a fost reinstalat pe banca lui . Antrenorul roș-albaștrilor a purtat o bijuterie de colecție la triumful obținut la primul succes de când se află pe banca campioanei en-titre. Mai exact, tehnicianul a avut la mână un ceas inedit.

Tehnicianul roș-albaștrilor a avut la mână un ceas din colecția Aquanaut a casei elvețiene Patek Philippe, care este considerat un etalon al brandului. Modelul este Patek Philippe Aquanaut Chronograph 5968A-001, bijuterie care este evaluată între 90.000 și 120.000 de euro. Accesoriul are o carcasă din oțel de 42,2 mm și vine cu două curele incluse: una portocalie și una neagră, așa cum notează .

Ce a declarat Mirel Rădoi după prima victorie pe banca FCSB

La scurt timp după succes, a declarat că echipa sa a controlat partida, chiar dacă a avut un singur șut pe poartă. Tehnicianul de la FCSB a subliniat că dezamăgirea ratării play-off-ului încă apasă asupra jucătorilor și că doar rezultatele bune pot compensa începutul de sezon nereușit.

„O victorie italienească, să glumim puțin. Pare acum, după rezultatul final, o victorie grea, dar cred că am avut jocul la discreție, chiar dacă nu am avut ocazii multe. Am reușit să ieșim în repriza a doua cu aceeași intensitate. Lucrul cel mai pozitiv e că am ieșit cu victorie, dacă vom acea o intensitate asemănătoare, cred că va fi o chestiune de timp până când adversarii vor ceda. Mai avem mult de lucru, ca să fiu sincer. Cea mai mare problemă a fost din punct de vedere mental să-i facem să înțeleagă importanța meciurilor.

Vrem sau nu vrem, a fost un șoc pentru ei ratarea play-off-ului. Nu se așteptau să fie în situația asta. Mă bucur că am câștigat, pentru că le crește moralul. Vine perioada de pauză pentru națională în care cei care vor rămâne vor avea de suferit. E puțin și vina mea, pentru că am exagerat cu antrenamentele poziționale, probabil și de aceea nu au dat prea mult la poartă”, a spus Mirel Rădoi.