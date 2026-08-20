Mirel Rădoi ar fi gelos pe mașina lui Ofri Arad! Bolidul fotbalistului de la FCSB a întors toate privirile. Foto

Fotbaliștii de la FCSB, Ofri Arad (27 de ani) și Arnold Garita (31 de ani), au fost în centrul atenției, în Giulești, acolo unde s-a jucat partida Hapoel Beer Sheva – Sabah FK 2-1, prima manșă a play-off-ului UEFA Champions League. Mijlocașul israelian a ajuns la stadion la volanul unei mașini care ar concura cu cele din garajul lui Mirel Rădoi (45 de ani).
Ofri Arad, care tocmai a revenit pe teren după accidentare în FCSB – FC Botoșani 3-2, a fost in Giulești, stadionul Rapidului fiind gazda meciului Hapoel Beer Sheva – Sabah FK 2-1. Mijlocașul roș-albaștrilor a mers să își revadă rivalii de la Beer Sheva. Arad este un produs 100% al academiei lui Maccabi Haifa, o altă forță din campionatul Israelului.
Ofri Arad și-a făcut apariția pe stadionul Rapidului cu un bolid de lux. Este vorba despre un BMW X7, al cărui preț pornește de la 150.000 de euro. Varianta full option a acestei mașini poate ajunge să coste chiar și 165.000 de euro.
Alături de Hapoel Beer Sheva s-a aflat și patroana clubului, Alona Barkat, femeia de afaceri israeliană a cărei avere este estimată la aproximativ 150 de milioane de dolari. În loja din Giulești și-a făcut apariția și Ofri Arad. Mijlocașul israelian de la FCSB s-a salutat și s-a îmbrățișat cu Barkat, după care cei doi au purtat o discuție de câteva minute.
În repriza secundă, în Giulești a ajuns și Arnold Garita, noul transfer al celor de la FCSB. Atacantul s-a întreținut, la rândul său, cu Ofri Arad. Hapoel Beer Sheva este echipa din Israel împotriva căreia Arad a jucat de cele mai multe ori. Mijlocașul roș-albaștrilor a evoluat de 16 ori contra rivalilor, pe care i-a învins de 10 ori și împotriva cărora a marcat 1 gol.
BMW pare marca de automobile preferată de către fotbaliștii de la FCSB. Înainte ca Arad să se afișeze cu un X7 la Hapoel Beer Sheva – Sabah, Octavian Popescu s-a lăudat pe internet cu un bolid de 175.000 de euro. „Șeptarul” roș-albaștrilor s-a postat cu un BMW M8 Competition Coupe.