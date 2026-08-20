Sport

Mirel Rădoi ar fi gelos pe mașina lui Ofri Arad! Bolidul fotbalistului de la FCSB a întors toate privirile. Foto

După Octavian Popescu, a venit rândul lui Ofri Arad să se afișeze cu un super bolid. Mijlocașul de la FCSB a făcut senzație cu mașina la cea mai recentă ieșire a sa în public
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
20.08.2026 | 10:05
Mirel Radoi ar fi gelos pe masina lui Ofri Arad Bolidul fotbalistului de la FCSB a intors toate privirile Foto
SPECIAL FANATIK
Mirel Rădoi ar fi gelos pe mașina lui Ofri Arad! Bolidul fotbalistului de la FCSB a întors toate privirile. FOTO: Fanatik
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Fotbaliștii de la FCSB, Ofri Arad (27 de ani) și Arnold Garita (31 de ani), au fost în centrul atenției, în Giulești, acolo unde s-a jucat partida Hapoel Beer Sheva – Sabah FK 2-1, prima manșă a play-off-ului UEFA Champions League. Mijlocașul israelian a ajuns la stadion la volanul unei mașini care ar concura cu cele din garajul lui Mirel Rădoi (45 de ani).

Ce mașină conduce Ofri Arad

Ofri Arad, care tocmai a revenit pe teren după accidentare în FCSB – FC Botoșani 3-2, a fost in Giulești, stadionul Rapidului fiind gazda meciului Hapoel Beer Sheva – Sabah FK 2-1. Mijlocașul roș-albaștrilor a mers să își revadă rivalii de la Beer Sheva. Arad este un produs 100% al academiei lui Maccabi Haifa, o altă forță din campionatul Israelului.

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Ofri Arad și-a făcut apariția pe stadionul Rapidului cu un bolid de lux. Este vorba despre un BMW X7, al cărui preț pornește de la 150.000 de euro. Varianta full option a acestei mașini poate ajunge să coste chiar și 165.000 de euro.

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Ofri Arad, la volanul unui BMW X7. FOTO: Fanatik

Arad s-a îmbrățișat cu patroana milionară de la Beer Sheva

Alături de Hapoel Beer Sheva s-a aflat și patroana clubului, Alona Barkat, femeia de afaceri israeliană a cărei avere este estimată la aproximativ 150 de milioane de dolari. În loja din Giulești și-a făcut apariția și Ofri Arad. Mijlocașul israelian de la FCSB s-a salutat și s-a îmbrățișat cu Barkat, după care cei doi au purtat o discuție de câteva minute.

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În repriza secundă, în Giulești a ajuns și Arnold Garita, noul transfer al celor de la FCSB. Atacantul s-a întreținut, la rândul său, cu Ofri Arad. Hapoel Beer Sheva este echipa din Israel împotriva căreia Arad a jucat de cele mai multe ori. Mijlocașul roș-albaștrilor a evoluat de 16 ori contra rivalilor, pe care i-a învins de 10 ori și împotriva cărora a marcat 1 gol.

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Fotbaliștii de la FCSB sunt fani BMW

BMW pare marca de automobile preferată de către fotbaliștii de la FCSB. Înainte ca Arad să se afișeze cu un X7 la Hapoel Beer Sheva – Sabah, Octavian Popescu s-a lăudat pe internet cu un bolid de 175.000 de euro. „Șeptarul” roș-albaștrilor s-a postat cu un BMW M8 Competition Coupe.

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  • 900 de mii de euro e cota de piață a lui Ofri Arad, potrivit transfermark.com
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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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