Mirel Rădoi ar fi putut rămâne la Universitatea Craiova! Scenariul dezvăluit din interior: ”S-a grăbit”

Aventura lui Mirel Rădoi pe banca Universității Craiova a durat 10 luni, antrenorul hotărând să plece din cauza presiunii și a rezultatelor modeste din ultima perioadă. Chiar și așa, Sorin Cârțu crede că tehnicianul ar fi putut să rămână.

Varianta prin care Mirel Rădoi a fi putut continua la Universitatea Craiova

Președintele de onoare al clubului din Bănie este de părere că Mirel Rădoi s-a grăbit când a hotărât să plece și consideră că acesta ar fi trebuit să-și ia o scurtă vacanță pentru a se liniști înaintea acestui final de an.

”Rămân optimist, dar sunt puțin dezamăgit cu plecarea lui Mirel, că nu l-aș fi vrut plecat și voiam să aibă altă decizie. Zic că s-a grăbit. Trebuia să-și ia o vacanță dacă tot se simțea încărcat, consider că plecarea lui… încărcătura asta nervoasă din toate meciurile din campionat și din competiția internațională…

Dacă și-ar fi luat o săptămână de pauză, l-ar fi ajutat, pleca în Dubai la ei (n.r. – la familie) și revenea încărcat și putea duce meciurile până la sfârșit. Era iarnă… Mi se pare că pe sistem nervos a căzut”, a declarat Sorin Cârțu, la .

Mirel Rădoi, regretat și de jucătorii Universității Craiova

Plecarea lui Mirel Rădoi după înfrângerea cu UTA, scor 1-2, din etapa a 16-a a SuperLigii, a stârnit multă emoție în rândul unor jucători de la Universitatea Craiova, care prin mesaje postate în mediul online.

”It was a pleasure! Thank you for everything (n.r. – A fost o plăcere! Mulțumesc pentru tot)”, a scris pe rețelele de socializare Mihnea Rădulescu, jucătorul adus în vară în Bănie la insistențele lui Rădoi.

”Incontestabil. De neuitat. Ai făcut istorie”, a fost mesajul lui Alex Cicâldău. ”Mulțumesc pentru tot, Mister. Mult succes și tot ce e mai bun!”, i-a urat Oleksandr Romanchuk lui Rădoi. ”A fost o plăcere”, a postat și Tudor Băluță, la o fotografie cu el și Rădoi.

Cum a reacționat Sorin Cârțu după numirea noului antrenor

Oficialul Universității Craiova a fost destul de reținut când a vorbit despre alegerea noului antrenor, Filipe Coelho. Legendarul jucător al Craiovei Maxima a părut mai degrabă sceptic în privința portughezului.

”N-am ce să comentez. E alegerea făcută de club, pe care a făcut-o patronul clubului ca voce a tuturor acționarilor, directorul sportiv… La noi așa se procedează, te alege directorul sportiv care pune antrenorul cu care vrea să lucreze, cu care să transfere, așa că la fel s-a procedat și acum.

E un antrenor necunoscut și n-am ce să comentez, dacă e bine sau rău. Antrenorul e ținut de rezultate și doar așa își formează imaginea”, a spus Sorin Cârțu, despre noul tehnician al ”alb-albaștrilor”.

Visul lui Filipe Coelho cu Universitatea Craiova

Noul tehnician al ”juveților” a fost . Portughezul, care a semnat un contract valabil până la finalul sezonului, a mărturisit că visul său este de a antrena în Champions League.

”Mi-am început cariera la 23 de ani, marea parte a carierei a fost ca antrenor principal, în 2017 am primit invitația de a lucra alături de domnul Bento, și asta m-a făcut să reușesc lucruri remarcabile.

Să fiu la un Mondial, în 2022, să fiu cu jucători extrem de importanți din lumea fotbalului. Cel mai important îmi doresc să fiu în Champions League, după o să vedem cu ce echipă aș vrea să fiu”, a afirmat Filipe Coelho.