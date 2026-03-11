Sport

Mirel Rădoi are doar trei adversare pentru barajul de cupe europene! Cu ce echipe se luptă FCSB

Mirel Rădoi și-a aflat adversarele pentru barajul de cupe europene. Cu ce echipe se luptă FCSB. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre formațiile ce au primit licența.
Iulian Stoica
11.03.2026 | 20:00
Mirel Radoi are doar trei adversare pentru barajul de cupe europene Cu ce echipe se lupta FCSB
Mirel Rădoi are doar trei adversare pentru barajul de cupe europene. Foto: sportpictures
Obiectivul principal al lui Mirel Rădoi este să o califice pe FCSB în cupele europene. Campioana României trebuie să termine în fruntea play-out-ului pentru ca țelul acesta să fie îndeplinit. Ce adversare are formația patronată de Gigi Becali.

Mirel Rădoi are doar trei adversare pentru barajul de cupe europene

FCSB a ratat în premieră intrarea în play-off în acest sezon. Dacă de obicei lupta la primele locuri, situația campioanei din stagiunea în curs este mult mai complicată. Mirel Rădoi are un singur obiectiv, calificarea în cupele europene.

Aflată în play-out, FCSB are în continuare șanse pentru accederea în competițiile continentale. Mirel Rădoi a primit o veste bună la doar o zi după instalarea sa pe banca campioanei.

Deși nu vor termina pe locul unu sau doi în play-out, jucătorii pregătiți de Mirel Rădoi, asta în cazul în care nu vor cădea mai jos de locul patru,  au șanse mari la calificarea în baraj. Doar alte trei echipe și-au depus dosarul pentru cupele europene.

Mai exact, așa cum anunță Golazo, doar Farul Constanța, FC Botoșani și Csikszereda au depus actele pentru a putea merge în cupele europene în sezonul 2026/2027. Cum FCSB este văzută ca mare favorită, misiunea lui Mirel Rădoi ar putea fi mai facilă.

Cum se dispută barajul pentru cupele europene

Primele două echipe clasate în play-out care au drept de participare în cupele europene vor disputa semifinala barajului, iar câștigătoarea va înfrunta formația clasată pe locul 3 sau 4 din play-off, în funcție de cine va câștiga Cupa României, pentru ultimul loc din preliminariile UEFA Conference League. Dacă doar una dintre primele patru echipe din play-out deține licența europeană, aceasta va merge direct în finala barajului.

În cazul în care niciuna dintre primele patru clasate din play-out nu are drept de participare în cupele europene, barajul va fi anulat, așa cum a fost în stagiunea precedentă. Semifinala barajului de Conference, între echipele din play-out, este programată pentru 23 sau 24 mai, iar finala, care va opune câștigătoarea din play-out unei echipe din play-off, se va disputa pe 31 mai.

