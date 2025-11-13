Mirel Rădoi are interzis în SuperLiga după despărțirea de U Craiova! Dezvăluirile lui Mihai Rotaru: „Toate porțile sunt închise”

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi s-a despărțit în urmă cu doar câteva zile de Universitatea Craiova, după o înfrângere în fața celor de la UTA. Locul său pe banca tehnică a echipei din Bănie a fost preluat de portughezul Filipe Coelho. Mihai Rotaru, acționarul oltenilor, a dat de înțeles că, în viitor, nu exclude o nouă colaborare cu fostul selecționer al naționalei României.

Universitatea Craiova l-a ales pe portughezul Filipe Coelho ca succesor al lui Mirel Rădoi

Universitatea Craiova s-a mișcat rapid după plecarea lui Mirel Rădoi din Bănie. La doar două zile distanță, pe banca tehnică care are misiunea de a aduce titlul. Oltenii sunt pe locul 4 în Superliga României.

și a dat de înțeles că antrenorul are în continuare un viitor frumos în antrenorat. Acționarul Universității Craiova este de părere că tehnicianul ar putea reveni în Bănie, întrucât este îndrăgostit de echipă.

Porți închise pentru Mirel Rădoi în SuperLiga. Dezvăluirile lui Mihai Rotaru

Ba, mai mult, omul de afaceri a precizat că, în acest moment, Mirel Rădoi nu prea are variante în fotbalul românesc. În momentul în care a plecat de la Universitatea Craiova, echipele de top din campionat aveau deja antrenori principali. Rotaru a explicat și motivele pentru care Rădoi nu ar putea ajunge la FCSB, Rapid sau Dinamo.

„Chiar ne cunoaștem și cred că, la final, am plâns unul pe umerii celuilalt. Am încercat să îl facem să se simtă confortabil. Mirel a spus, la ultima discuție pe care am avut-o, că… Noi i-am spus că nu e în regulă să plece în momentul ăsta, în care Craiova poate obține performanțe. Îl știți bine pe Mirel: când decide ceva, nu-i mai scoți asta din cap.

Nu și-a închis nicio poartă. În România, toate porțile erau deja închise. Unde poate antrena Mirel? Craiova, FCSB, CFR, Dinamo, Rapid. La FCSB, știți foarte bine că nu se poate. La Rapid și Dinamo nu are ce căuta, că e înjurat. Nu are ce poartă să i se închidă, toate erau închise deja. Mirel Rădoi are mereu o ușă deschisă la Craiova. (N.r. Ar mai putea antrena Mirel Rădoi Universitatea Craiova) Niciodată să nu spui niciodată. El este poate cel mai bun antrenor român. El ține cu Universitatea. Nu ne-am certat nicio secundă”, a declarat Mihai Rotaru la