Derby-ul FCSB – Universitatea Craiova, din cadrul etapei a 12-a din SuperLiga, se va disputa duminică, 5 octombrie, de la 20:30. Tehnicianul oltenilor, Mirel Rădoi, a vorbit despre ceea ce crede că se va întâmpla pe teren la ora jocului, dar și despre duelul orgoliilor pe care îl va avea de la distanță cu Gigi Becali, nașul acestuia.

FCSB și Universitatea Craiova revin în campionat după jocurile din cupele europene și vor da piept duminică, 5 octombrie, pe Arena Națională. Mirel Rădoi a prefațat derby-ul cu echipa campioană și a punctat faptul că ambițiile personale nu vor fi lipsite.

„Este un nou meci intens după cele cu Dinamo și Rakow. Vor fii ambiții personale și dorințe speciale, pentru că FCSB a odihnit jucători pentru această partidă. Au și specificat că e mult mai important jocul cu Universitatea, decât cel european cu Young Boys. Parcursul lor de până acum din campionat a fost surprinzător pentru toată lumea, că nu au obținut mai multe puncte. Întâlnim campioana într-o situație foarte rea când vine vorba de puncte și cred că pentru ei există doar varianta victoriei. Cu egalul nu fac mai nimic, pentru că distanța dintre noi și ei ar rămâne aceeași.

Prin faptul că au odihnit jucători, sunt sigur că vor veni să facă un pressing ultra-ofensiv, așa cum au făcut și în partidele cu Young Boys, cu Oțelul. Vor încerca să ne lase cât mai puține spații. Trebuie să fim atenți în zonele în care vom alege să creăm superioritate, ca să putem profita de spațiile lăsate de FCSB. Cu excepția unor stări de oboseală, tot lotul este întreg. Vom vedea și în seara asta pe ce jucători ne vom baza la meciul cu FCSB“, a declarat Mirel Rădoi.

Gigi Becali speră ca finul Mirel Rădoi să se încurce contra echipei lui

și l-a „înțepat“ pe Mirel Rădoi. Mai exact, latifundiarul din Pipera a lăudat munca depusă de finul său la Universitatea Craiova, considerându-l un mare strateg, însă speră ca, din prea multe considerente tactice, să greșească chiar la meciul cu FCSB.

„Acum să vedem puterea. Craiova e echipă puternică, nu te joci cu ea. Are și strateg, Mirel e strateg de război, de fotbal. Dar, el fiind foarte strateg, să nu facă o greșeală. Din dorința de a fi prea strateg poate face o fisură în strategie, atât.

În rest, ce a făcut Mirel nu ai ce să zici. Noi dacă câștigăm, nu mai am teamă de play-off. Dacă câștigăm, nu îmi mai e teama de nimeni, venim pe cai mari”, a spus Gigi Becali despre meciul cu Universitatea Craiova, la FANATIK SUPERLIGA.

Elias Chralambous nu acceptă alt rezultat decât victoria în FCSB – Universitatea Craiova

cât de vitale sunt punctele pentru echipa sa și nu concepe un alt rezultat final decât victoria trupei sale.

„Nu cred că vreo echipă are avantaje sau dezavantaje. Ambele am jucat joi, ambele avem loturi valoroase, șansele sunt 50-50. Nu există favorite în astfel de meciuri, eu așa văd acest duel. Cel mai important pentru noi este că vom juca acasă, vom avea suporterii alături de noi.

Înfruntăm poate cea mai bună echipă din acest an, dar am demonstrat că putem juca bine în derby-uri și mâine vrem să o facem din nou. Sunt sigur că suporterii noștri vor fi alături de noi, mai sunt multe ore până mâine. Ca să aducem toți fanii înapoi, trebuie să câștigăm meciuri. Dacă vom învinge Craiova, se vor întoarce mai mulți la următoarele meciuri.

Trebuie neapărat să câștigăm acest meci, avem nevoie de puncte. Am pierdut multe puncte la început, cel mai important pentru noi mâine este să câștigăm. Nu se va decide mâine campionatul, mai sunt foarte multe meciuri“, a spus Elias Charalambous la conferința de presă.