Mirel Rădoi are un remarcat după Universitatea Craiova – U Cluj 2-1: „De-asta am așteptat mult după el. Forță!”

Universitatea Craiova își continuă începutul bun de sezon în SuperLiga României. Formația din Bănie , din etapa a treia și a ajuns la cota 7 în acest sezon. Mirel Rădoi a analizat evoluția echipei după fluierul final.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi, încrezător după succesul cu U Cluj

Cu câteva zile înaintea returului cu FK Sarajevo, din turul 2 preliminar al UEFA Conference League, Universitatea Craiova a obținut un succes important în campionat, în fața celor de la U Cluj.

Echipa lui Mirel Rădoi s-a impus dramatic , asta după ce Al Hamlawi a marcat de două ori în finalul partidei. Au fost primele reușite pentru atacantul care a costat un milion de euro.

ADVERTISEMENT

, față de partida pierdută în Bosnia, iar de data aceasta, lucrurile i-au ieșit. După fluierul final, Rădoi a analizat prestația echipei.

„Am început puțin mai greu, am avut o posesie lentă. Din păcate, pe lângă posesia lentă și exagerarea cu mingile în zona centrală, am suferit și fizic. Am încercat la pauză să reglăm anumite lucruri. Nu au avut mari situații. După, lucrurile s-au schimbat. M-am gândit că dacă nu vom înscrie gol, e una din zilele acelea când nu ai noroc.

ADVERTISEMENT

Am terminat în 4-4-2, ne-a avantajat și ne avantajează mereu, pentru că atunci când se schimbă sistemul, dinamica jocului, e greu să nu surprinzi adversarul. De aici am și găsit mai ușor pe zonele laterale. Am încercat să ducem situațiile ofensive pe 1 la 1. Am fost inspirat, să sperăm că vom fi și joi”.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi: „Toată lumea are nevoie de liniște”

„(n. r. despre Al Hamlawi) Nu știu dacă am găsit golgheterul, dar de asta am așteptat mult după el. Are ceva din profilul lui Cyril Thereau, e foarte greu de marcat, are finalizare, forță, să sperăm că va continua tot așa.

ADVERTISEMENT

(n. r. despre momentul cu 12 jucători pe teren) Am înțeles că tabla nu a înregistrat și numărul lui Stevanovic. A fost acea declarație a mea după meci, imediat am avut o discuție cu patronul, am înțeles ce a trebuit să fac, dânsul nu făcuse o analiză la televizor. Toată lumea are nevoie de liniște, dar ea dacă nu este, nu trebuie să înceapă o furtună de la mine.

Avem nevoie de o refacere foarte bună, am avut probleme de ordin fizic. Cred că avem nevoie de puțină șansă, publicul va fi la fel de numeros ca și în seara asta. Avem nevoie de ei, pentru că noi nu facem altceva decât să încercăm ca jucătorii și echipa să joace pentru ei”, a declarat Mirel Rădoi.