Sport

Mirel Rădoi, asaltat de suporteri după FCSB – UTA 1-0: „Rămâi și din vară, ești cel mai bun antrenor”

Mirel Rădoi a fost asaltat de suporteri după FCSB - UTA 1-0. Cum au reacționat fanii roș-albaștrilor după prima victorie a antrenorului.
Cristian Măciucă, Iulian Stoica
20.03.2026 | 22:34
ULTIMA ORĂ
ADVERTISEMENT

FCSB a bifat primul succes în mandatul lui Mirel Rădoi, câștigând la limită datorită reușitei semnate de David Miculescu în minutul 57. După victoria obținută pe Arena Națională, antrenorul roș-albaștrilor a fost asaltat de fanii ce au asistat la meciul din etapa a 2-a din play-out. FANATIK a surprins acest moment.

După o remiză dezamăgitoare în fața lui Metaloglobus, FCSB a reușit să se impună, în etapa a 2-a din play-out, contra lui UTA. Unicul gol al partidei a fost semnat de către David Miculescu, unul din cei trei atacanți convocați de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia de pe 26 martie, în minutul 57.

ADVERTISEMENT

La finalul duelului, Mirel Rădoi a fost asaltat de către suporterii campioanei. FANATIK a surprins momentul în care antrenorul a fost aclamat de către persoanele ce au asistat la partida de pe Arena Națională. Mai mult decât atât, fanii au transmis: „Rămâi și din vară, ești cel mai bun antrenor”, în contextul în care tehnicianul are o înțelegere cu Gigi Becali până la finalul sezonului în curs.

Ce a declarat Mirel Rădoi după prima victorie pe banca FCSB

La scurt timp după victoria obținută, Mirel Rădoi a transmis că elevii săi au avut jocul la discreție, în ciuda faptului că au trimis doar un șut pe poartă. Antrenorul FCSB a amintit de faptul că șocul ratării play-off-ului este încă prezent în cadrul jucătorilor, iar doar rezultatele pot șterge cu buretele prima parte ratată de sezon.

ADVERTISEMENT
„O victorie italienește, să glumim puțin. Pare acum, după rezultatul final, o victorie grea, dar cred că am avut jocul la discreție, chiar dacă nu am avut ocazii multe. Am reușit să ieșim în repriza a doua cu aceeași intensitate. Lucrul cel mai pozitiv e că am ieșit cu victorie, dacă vom acea o intensitate asemănătoare, cred că va fi o chestiune de timp până când adversarii vor ceda.  Mai avem mult de lucru, ca să fiu sincer. Cea mai mare problemă a fost din punct de vedere mental să-i facem să înțeleagă importanța meciurilor.

ADVERTISEMENT

Vrem sau nu vrem, a fost un șoc pentru ei ratarea play-off-ului. Nu se așteptau să fie în situația asta.  Mă bucur că am câștigat, pentru că le crește moralul. Vine perioada de pauză pentru națională în care cei care vor rămâne vor avea de suferit.  E puțin și vina mea, pentru că am exagerat cu antrenamentele poziționale, probabil și de aceea nu au dat prea mult la poartă”, a spus Mirel Rădoi.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Florin Prunea, marcat de moartea fostului său coleg de la echipa națională: 'Acum...
iamsport.ro
Florin Prunea, marcat de moartea fostului său coleg de la echipa națională: 'Acum o săptămână m-a sunat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!