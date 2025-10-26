Mirel Rădoi, atac direct la Mihai Rotaru: „Toți antrenorii sunt nebuni? Și Neagoe, și Gâlcă?”

ADVERTISEMENT

Forma slabă a Universității Craiova s-a confirmat și în meciul cu Metaloglobus. Oltenii nu au reușit să marcheze, asta după ce jucătorii „Științei” au luat cu asalt poarta apărată de Gavrilaș. Ce a spus Mirel Rădoi la finalul partidei.

Mirel Rădoi, atac direct la adresa lui Mihai Rotaru

În conferința de presă de după Metaloglobus – Universitatea Craiova, Mirel Rădoi a transmis că presiunea a crescut în ultima perioadă, iar dacă acest lucru va continua, oltenii se vor dezbina singuri, fără să existe un factor exterior. Antrenorul a oferit „înțepături” și pentru conducerea clubului, rezultatele slabe din ultima perioadă fiind și din vina lor, ci nu doar din a sa și a elevilor săi. Rădoi a oferit un exemplu concret, anume că foștii tehnicieni nu au fost nebuni și clubul perfect, ci a fost o vină comună.

„De fiecare dată când se acumulează o presiune, noi nu putem să facem față. Am încercat să le explic suporterilor că rezultatele vor întârzia pe o perioadă mai îndelungată dacă vor pune o presiune foarte mare.

Luăm istoricul echipei, așa a fost și când au fost Bergodi, Reghecampf ca antrenori, a fost o serie mare 7 meciuri fără rezultate. Cred că ar fi o mare greșeală să ne dezbinăm singuri. Să nu vină nimeni din exterior, dar să o facem noi. Vor mai fi astfel de momente, dar e important unde ne vom afla la final.

Clubul a marșat pe aceste lucruri, trebuie să spunem adevărul! Nu doar Bergodi, Reghecampf, Neagoe sau Rădoi sunt nebuni… E clar că și la nivel de club sunt niște probleme și trebuie să se rezolve. Toată lumea e de vină pentru ce s-a întâmplat în ultima perioadă”, a spus Mirel Rădoi la conferința de presă.

Mirel Rădoi, înfuriat de remiza cu Metaloglobus

La scurt timp după fluierul final din Metaloglobus – Universitatea Craiova, scor 0-0, Mirel Rădoi s-a arătat extrem de nemulțumit de rezultat. Antrenorul oltenilor a amintit de faptul că elevii său au avut foarte multe ocazii, dar nu au reușit să marcheze.

„Au fost ocazii foarte clare. Știam că vor aglomera spațiile. Trebuia să aducem centrări și cu mulți oameni în careu. Am avut ocazii clare, dar până la urmă nu știu dacă e lipsa de valoare sau de concentrare. Nu putem spune că a fost de vină gazonul. Trebuie să mai lucrăm. Nu cred că în timpul când primește pasa se gândește la presiune. Poate fi vorba de lipsă de valoare sau de concentrare.

Dacă ne uităm în istoricul echipei la presiune nu am reușit multe. Până la urmă suntem în Europa, am trecut peste acea presiune cu Istanbul. Centrările le-am zis să fie doar pe jos, iar finalizarea să fie simplă, cu latul. Aceste lucruri le-am făcut ieri la antrenament. Este frustrant când pe teren vezi altceva. Ultima etapă cu Slobozia a marcat gol, nu putem spune că trece printr-o pasă proastă. Ce am vorbit cu el rămâne în vestiar”, a declarat Mirel Rădoi, conform .

Ce a spus Mirel Rădoi despre conflictul cu suporterii

a avut parte de un moment tensionat. și au criticat faptul că forma echipei a slăbit în mod clar. Mirel Rădoi e de părere că acest incident nu este atât de grav, ci între echipă și fani a existat doar un mic dialog.

„Nu au fost discuții încinse cu suporterii. Atât timp cât este dialog și adevăr nu sunt discuții încinse. Această relație pe care am avut-o în cele 8 luni cu jucătorii a fost una de respect. Am reușit să o dezbinăm, e greșeală de ambele părți. Ne-am face singuri rău dacă nu va mai fi respect de la suporteri. Nu cred că suntem în mare criză acum. Nimeni nu știe cine va câștiga campionatul, este un drum lung, vor mai fi răsturnări de genul acesta.

Nu s-a jucat ceva în seara asta. Încercăm să ajutăm și naționala cât putem, dacă lucrurile se vor îndrepta spre un drum corect fotbalul românesc se va regenera. Preferam să se termine meciul în acel moment, nu să se tragă de timp. Nu pot să spun că din cauza asta nu am câștigat. Așa se creează tensiune. Dintr-o dată dispar mingiile, sunt alte discuții, nu vreau. Timpul efectiv de joc a scăzut. Ne-am întors la 47 de minute, suntem la egalitate cu Armenia”, a mai spus. Mirel Rădoi.

Cum arată clasamentul după Metaloglobus – Universitatea Craiova

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova rămâne pe poziția a 3-a din SuperLiga, însă există riscul ca FC Botoșani sau Rapid să se distanțeze în fruntea ierarhiei.