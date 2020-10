Mirel Rădoi, atac la nașul Gigi Becali: „Are un soi de disperare. Fără Europa, nu mai creşte cota jucătorilor“

Mirel Rădoi, selecţionerul echipei naţionale a României, a lămurit problema neconvocării lui Florin Tănase de la FCSB, lucru care i-a atras critici din partea naşului Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Antrenorul a explicat motivele din spatele deciziei şi s-a arătat dezamăgit de criticile venite dinspre patronul FCSB, despre care spune că are „un soi de disperare“. Acesta este conştient că fără calificări în cupele europene şi fără prezenţe la naţională, jucătorilor „roş-albaştri” nu le poate creşte cota şi nu pot fi vânduţi pe sume mari.

Totuşi, Rădoi i-a lăudat pe Florinel Coman şi Dennis Man, pe care îi consideră foarte buni, dar şi capabili să se transfere în străinatate, pe sume considerabile. Pentru asta însă, FCSB trebuie să evolueze în Europa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi: „M-a durut ce a spus Gigi Becali. Să nu uite că l-am ajutat“

„S-a creat o întreagă tevatură cu Florin Tănase și am fost criticat de Gigi Becali. Am fost la luptă cu Cicăldău, Maxim, Răzvan Marin și am decis, alături de tot staff-ul, că e mai bine așa.

M-a durut ce a zis Gigi Becali. Putea măcar să-mi întindă o mână…Să nu uite că în 2015 când am venit la FCSB, când m-a sunat să preiau echipa, am venit cu mare plăcere și fără niciun interes. Am lăsat totul pentru echipă: bani, mașini, soția era gravidă în cinci luni… Acesta e un gest de demnitate.

ADVERTISEMENT

Când a fost cazul Valiza, l-am luat toți pe nu în brațe! Eu văd altfel demnitatea față de Gigi Becali. Eu și Olăroiu am fost singurii care am mers la el la pușcărie să-l vizităm fără ai cere ceva. Chiar ne-a zis că apreciază asta, că toți doreau câte ceva de la el. Are un soi de disperare în el: înțelege că Steaua nu mai joacă în Europa și nu mai poate crește cota jucătorilor săi“, a declarat Rădoi pentru Prosport.

Mirel Rădoi: „Dennis Man și Florinel Coman pot face transferurile pe care FCSB și le doreste“

„M-aș bucura ca Man să ajungă măcar pe la echipele la care a jucat Adi Mutu. Este un jucător foarte bun, care poate să joace în lateral, cât și în poziție centrală.

Văd că, deja, acumulează forță, se dezvoltă. E clar că a simțit că in duelurile unu contra unu suferă și lucrează din punctul ăsta de vedere. E un jucător care atrage foarte mult.

Atât el, cât și Florinel Coman pot face transferurile pe care FCSB și le doreste. Eu cred că dacă Steaua era calificată în Europa League și cu prezența celor doi la echipele naționale, ar fi putut pleca pe aceste sume“, a mai precizat selecţionerul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT