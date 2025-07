Mirel Rădoi, atac șocant la Mihai Rotaru: „Acum face și analize tactice după meci”. Ce spusese, de fapt, patronul Craiovei la TV

Oltenii au fost învinși cu 1-2 de FK Sarajevo, dar scorul putea arăta mult mai rău. La final, Mirel Rădoi a scos în evidență câteva detalii interesante și l-a taxat, în mod surprinzător pe Mihai Rotaru.

Universitatea Craiova, învinsă la Sarajevo. Calificarea se decide în Bănie

Universitatea Craiova s-a văzut rapid condusă cu 0-2 și cu greu și-au găsit ritmul elevii lui Mirel Rădoi. Romanchuk a redus din diferență pe final, iar calificarea se va juca în Bănie.

Mirel Rădoi, nemulțumit de evoluția jucătorilor săi

Mirel Rădoi a recunoscut că primele minute ale partidei au fost extrem de slabe, însă rămâne oarecum optimist. Antrenorul a dat de înțeles că jucătorii săi au primit toate informațiile de care aveau nevoie, însă au pierdut mult prea multe baloane în jumătatea adversă.

„O primă repriză care le-a aparținut lor. Nu am fost pregătit mental. Acolo cred că s-a decis rezultatul partidei. Am încercat să schimbăm, dar nu am reușit să întoarcem rezultatul, din păcate. Eu nu aveam cum să fiu surprins. Le-am dat jucătorilor toate informațiile. Pe ei ar trebui să-i întrebați dacă au fost surprinși.

În momentul în care adversarul îți face pressing om la om, trebuie ori să creezi superioritate prin dribling, ori să joci prin combinație. Noi nu am fost capabili să păstrăm mingea. Am pierdut foarte multe baloane, 17 doar în prima repriză. E foarte mult. E greu să joci în Europa. Știam că intensitatea e diferită. Ei au dat gol dintr-un voleu. Trebuie să acceptăm realitatea”, a declarat Mirel Rădoi imediat după meci, conform

Mihai Rotaru, înțepat de Mirel Rădoi: „Eu acum aud asta prima dată”

Reporterul de la stadion l-a întrebat pe Mirel Rădoi dacă a auzit declarațiile date de Mihai Rotaru, șeful clubului din Bănie, iar antrenorul a răspuns pe un ton ironic. Reacția sa a fost una neașteptată, având în vedere că patronul echipei a evitat să spună prea multe despre jocul de la Sarajevo.

(N.r. Mihai Rotaru a spus Slava Ukraini! imediat după meci, cu referire la evoluțiile jucătorilor aduși din Ucraina, Romanchuk și Isenko) „E declarația dânsului. Acum văd că face analize și după meci. Eu acum aud asta prima dată.

Avem partida cu U Cluj, după aceea vom vedea cum putem întoarce rezultatul. Nu am existat pe teren în primele 18-20 de minute. Dacă arătăm la fel, nu avem nicio șansă”, a mai spus Rădoi.

Ce a spus, de fapt, Mihai Rotaru după FK Sarajevo – Universitatea Craiova 2-1

Patronul echipei din Bănie a intrat în direct după meciul de la Sarajevo și a vorbit despre evoluția formației sale. Totuși, nu a analizat în profunzime partida, ci s-a limitat la câteva concluzii generale. Omul de afaceri a evitat să răspundă la anumite întrebări, pentru a nu risca să intre în vreun conflict cu Mirel Rădoi.

„Nu, nu am fost la meci. Slavă Ukraini! Am avut doi jucători din Ucraina care s-au prezentat bine azi. Nu știu dacă în primele 60 de minute au fost ei foarte buni sau am fost noi neconectați, dar nu cred asta. Cuvântul de ordine era și este în continuare calificare.

Ar fi cea mai mare greșeală să discuți cu Mirel despre probleme tactice, nu se face așa ceva. În momentul ăla distrugi tot microclimatul. Toți jucătorii pe care i-a vrut i-am adus. Am adus prima sau a doua opțiune, maxim a treia. De pe liste scurte și foarte scurte. Am adus exact ce și-a dorit. El știa de dinainte de finalul campionatului trecut că va juca sistemul ăsta”, au fost cuvintele lui Mihai Rotaru.