Mirel Rădoi atacă CFR și FCSB după meciul pierdut de Universitatea Craiova la Cluj: „Am simțit că nu putem câștiga aici”

. Jucătorii antrenați de Mirel Rădoi termină etapa pe locul trei, la trei puncte de liderul FCSB.

Mirel Rădoi, declarații tari după CFR Cluj – Universitatea Craiova 2-0

După fluierul final, Mirel Rădoi a criticat arbitrajul lui lui Andrei Chivulete din Gruia, dar și la faza controversată din partida FCSB – U Cluj. Vizibil supărat, antrenorul juveților a uitat că elevii săi au dat gol în meciul din Cupă cu CFR.

„Trebuie să acceptăm că CFR a fost mai bună. Dacă nu am dat gol în două meciuri cu CFR Cluj… Trebuie să acceptăm că avem limitele noastre. În seara asta le-am arătat. În contextul dat, în meciurile foarte importante, cluburile își iau toate măsurile de siguranță, că nu ai cum să câștigi aici.

Nu sunt prea multe lucruri de explicat. La primul gol a fost o schimbare de direcție. Nu am reușit să îi plac. Lucrurile sunt simple din punctul meu de vedere. Am simțit din primele minute că nu avem șanse. Am jucat și eu baschet și hochei câțiva ani.

Nu sunt supărat pentru cartonașul lui Safira. Era o chestiune de timp până cineva lua roșu. Sunt lucruri pe care le-am simțit sau lucruri care mă deranjează nu neapărat de evoluția băieților sau de rezultat, ci de ceea ce s-a întâmplat zilele astea.

În momentul în care ți se transmite să ai grijă că s-ar putea să stai în tribună la partida cu FCSB… Mă dezamăgește”, a declarat Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi nu se gândește încă la titlu: „Cea mai importantă partidă este cu FCSB”

Antrenorul formației din Bănie nu se gândește în acest moment la titlu, având în vedere că elevii săi au un meci foarte important etapa viitoare, împotriva lui FCSB.

„Eu nu am vorbit despre titlu. Eu iau fiecare meci în parte. E treaba suporterilor ceea ce își doresc, fiecare trebuie să ne vedem de treaba lui. Eu îmi văd de următorul meci.

Abia după primele șase etape putem vorbi de titlu. Este dorința tuturor. Dacă ne uităm la final, s-ar putea să terminăm pe locul 5, de unde am preluat echipa.

Cea mai importantă partidă este următoarea, acum cea cu FCSB, de acasă, unde statistic nu am pierdut niciun punct”, a mai declarat Mirel Rădoi, după CFR Cluj – Universitatea Craiova 2-0.

Mirel Rădoi, după CFR Cluj – Universitatea Craiova 2-0: „Aici e vina mea”

Mirel Rădoi a vorbit și despre ce l-a deranjat la jucătorii săi în , pierdut de olteni cu 2-0.

„Nu sunt foarte multe lucruri care m-au deranjat. Puțin disciplina tactică. Aici e vina mea, pentru că eu stabilisem aceste lucruri. În rest, nu am ce să le reproșez. Ăștia suntem.

Trebuie să vedem cum ne ridicăm, pentru că e clar că suntem căzuți și mental, și fizic. Cel mai important acum este să ne ridicăm și cum ne ridicăm. Nu e vorba de revanșă. Am vorbit de revanșă după meciul din Cupă și nu s-a terminat bine.

Va trebui să câștigăm meciul. Publicul ne va ajuta. Îmi pare rău de suporterii care au stat aici o săptămână cazați. Sper să îi răsplătim la meciul cu FCSB”, a mai adăugat Mirel Rădoi, după meciul cu CFR Cluj.