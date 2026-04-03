Mirel Rădoi, atacat cu hârtie igienică la Botoșani! Declarația pentru care a fost taxat antrenorul de la FCSB. Video

Cu ocazia meciului FC Botoșani – FCSB 3-2, Mirel Rădoi (45 de ani) a fost „taxat” de fanii echipei gazdă pentru o declarație făcută de el la începutul acestui sezon de SuperLiga, pe vremea când se afla pe banca celor de la Universitatea Craiova. Atunci, la finalul duelului direct disputat de asemenea în Moldova, tehnicianul s-a plâns, printre altele, de lipsa hârtiei igienice din vestiarul formației sale.

Mirel Rădoi, atacat cu hârtie igienică de fani la meciul FC Botoșani – FCSB. Cum s-a ajuns aici

Iar acum, ca o replică, suporterii grupării finanțate de Valeriu Iftime au reacționat ironic vizavi de această chestiune, doar că acțiunile lor în acest sens s-au transformat destul de ușor într-o scenă destul de neplăcută pentru toată lumea. Concret, unii dintre fanii aflați în spatele băncii tehnice pe care s-a aflat Rădoi la meciul de vineri seară au aruncat în direcția acestuia cu mai multe suluri de hârtie igienică.

„Sunt filmat şi n-am cum să folosesc ce e înăuntru. Nici măcar hârtie igienică nu vor să ne dea, dar suntem în 2025. S-a stricat şi aerul condiționat, e inundat şi pe acolo. Ăştia suntem, nu avem cum să progresăm din moment ce facem lucrurile astea în 2025. Ştiam că Botoşani încearcă să joace fotbal, că se respectă, că oamenii de aici şi politicul ajută”, a fost mesajul transmis de la acel moment.

Ce a declarat Mirel Rădoi la finalul meciului de la Botoșani

Antrenorul de la FCSB nu s-a referit la episodul respectiv cu ocazia flash-interviului acordat la finalul partidei, : „Un scenariu la care ne-am fi gândit foarte greu. O primă repriză bună, a doua dezastruoasă, inclusiv ca implicare. Avem de învățat, și eu, și jucătorii. Important e ce putem să învățăm. Asta rămâne să aflăm pe imaginile pe care o să le avem, de ce nu am putut să reglăm anumite lucruri pe posesia lor. Poate intensitatea a fost prea mare, poate obosiți de la echipa națională. Poate nu au fost într-o condiție de aproape sută la sută. (n.r. Despre ședința din vestiar) Trebuia să discutăm anumite lucruri. A părut că azi ne-am văzut prima oară, trebuie să găsim soluții pentru următoarea partidă.

Lipsa de motivație nu cred că ar trebui să existe. Dacă există, e o mare problemă. Ne luptăm pentru un loc de Europa, își doresc să fie din nou acolo. E posibil ca presiunea ratării play-off-ului să fie prea mare și să nu știm cum să îi facem față. Au fost foarte bine la antrenamente, chiar și la încălzire înainte de meci i-am văzut. Am zis că două sute la sută nu avem cum să pierdem nici măcar un punct aici”.