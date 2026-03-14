Mirel Rădoi, avertizat înainte de FCSB – Metaloglobus: „Să nu vă cheme la Comisii!”

Mirel Rădoi este aproape de debutul la noua sa echipă. FCSB – Metaloglobus va avea loc duminică, 15 martie, de la ora 21:00 și va conta pentru prima etapă din play-out. Noul antrenor al roș-albaștrilor a primit un avertisment înainte de prima partidă pe banca tehnică a campioanei României.

Mirel Rădoi, mulțumit de reacția jucătorilor de la FCSB

Gigi Becali a anunțat că Mirel Rădoi a fost adus pentru a îi disciplina pe jucătorii campioanei. , Rădoi a transmis că se vor acorda amenzi pentru cazuri de indisciplină, însă, cel puțin pentru moment, nu a fost cazul de așa ceva. Antrenorul a glumit și a spus că îi va cinsti pe fotbaliști dacă vor continua tot așa.

„Am avut discuția asta la nivel de staff, a fost foarte ușor decis. Am reușit să facem un grup de jucători care sunt responsabili de ce se întâmplă în vestiar. Dacă ceva se întâmplă, ei trebuie să fie primul filtru. Dacă se întâmplă ceva ei vor fi amendați, nu ceilalți jucători.

Amenzile le va strânge căpitanul de echipă, indiferent de vârstă sau dacă joacă. Sper să nu fie cazul. Dacă vor continua așa va trebui să le fac eu cinste. Nu avem întârziere la ședință, neimplicare, lovirea mingii între exerciții. Nu am ce să le reproșez din acest punct de vedere”, a spus Rădoi în conferința de presă premergătoare meciului FCSB – Metaloglobus.

Rădoi, avertizat de chemarea la Comisii

În continuarea conferinței, Mirel Rădoi a dus discuția în zona arbitrajului și a transmis, în spirit de glumă, că va plăti un cartonaș galben sau două pentru a pune presiune pe „centralii” instabili emoționali. Un jurnalist aflat în sală a avut prezență de spirit și l-a avertizat pe antrenor cu Comisiile, în contextul celor declarate.

„(n.r. – Se vor mai plăti cartonașele galbene luate pentru vociferări la adresa arbitrului?) Depinde, dacă noi avem informații că arbitrul este instabil emoțional, să le plătesc eu un cartonaș sau două să se ducă să facă presiune. Dar asta dacă vom fi avantajați clar.

(n.r. – Să nu vă cheme la Comisii) Nu facem altceva decât ca jucătorii să se ducă să facă presiune. Nu ai voie să te duci în alergare, poate fi interpretat un gest nesportiv. Dacă vor veni 3-4, probabil și arbitrul va simți o presiune. Dar acum sunt foarte puțini arbitrii care suferă din punct de vedere emoțional. Înainte erau mai mulți”, a conchis Mirel Rădoi la conferința de presă premergătoare duelului cu .