Mirel Rădoi, bucurie reținută după Universitatea Craiova – FCSB 2-1: ”Acolo e nașul meu, iar lui Dică i-am botezat copilul”

Partida din Bănie a fost decisă de două penalty-uri și un autogol, dar care a citit foarte bine jocul adversarului.

Explicațiile lui Mirel Rădoi după Universitatea Craiova – FCSB 2-1

Imediat după încheierea întâlnirii Universitatea Craiova – FCSB 2-1, Mirel Rădoi a vorbit despre faptul că această victorie nu îi aduce satisfacție și a ținut să-l ”urecheze” pe arbitrul Radu Petrescu pentru .

”Diferența de scor putea să fie mult mai mare în prima repriză când am dominat clar. Posesia și ocaziile au fost de partea noastră. În repriza a doua au fost momente când nu am mai găsit zonele, dar și pentru că am fost împinși de cei de la FCSB.

Nu pot să mă bucur prea mult de această victorie, să nu uităm că la FCSB e nașul meu, iar lui Dică i-am botezat copilul. Mă bucur mai mult pentru băieţii mei că au câştigat, eu sunt într-o poziţie destul de ingrată.

FCSB a primit un penalty inexistent, nu avem ce să discutăm. Plus penalty-ul care nu ni s-a dat la Markovic. Nu vreau să pară că acuz arbitrajul, dar în seara asta, cu două decizii luate în defavoarea noastră, puteam să fiu dat afară. Nu se întâmpla asta, dar deciziile arbitrilor ne afectează şi nouă carierele”, a declarat Rădoi.

Rădoi îl apără pe Edi Iordănescu

Tehnicianul oltenilor nu a dorit să comenteze prea mult selecția făcut de Edi Iordănescu la echipa națională și a enumerat mai mulți fundași centrali cu experiență care ar putea să-l înlocuiască pe .

”Nu vreau să-i fac selecția lui Edi, e clar că sunt fundași centrali buni la Craiova, mai sunt Tamaș sau Săpunaru, la noi e Mitrea. Chiar dacă ne convin sau nu deciziile lui Edi, trebuie să fim alături de el. Este dificil să ai 7-8 jucători pe care să-i poți alinia din 3 în 3 zile, plus că nu mai există echipe mici”, a spus Rădoi.

Markovic, glume pe seama lui Tamm

Atacantul Universității Craiova, Jovan Markovic, care a obținut după un duel cu Joonas Tamm penalty-ul prin care oltenii au deschis scorul, a avut o remarcă ironică la adresa fundașului de la FCSB.

”Mă simt foarte bine că am reușit să-mi ajut echipa să câștige. Îmi place să mă lupt cu fundașii, cu cât sunt mai mari cu atât mai bine. Dacă i-am rupt coloana lui Tamm să se ducă la doctor.

Aceste puncte sunt foarte importante, ne dau un moral bun, ne dau plăcere pentru a ne antrena în continuare. FCSB e o echipă ca oricare alta, nu e nimic special. Am o mică durere la genunchi, dar sper că nu e nimic grav”, a afirmat Markovic.