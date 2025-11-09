Mirel Rădoi, ca Marius Şumudică! Antrenorul Universităţii Craiova şi obiectul vestimentar de care nu se mai desparte. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Nu este un secret că majoritatea fotbaliștilor și a antrenorilor au o mulțime de superstiții. Pentru tehnicieni, una dintre cele mai întâlnite este cea a obiectului vestimentar norocos, iar unul dintre cele mai recente exemple este Marius Șumudică, cu celebra sa geacă pe care o purta la meciurile de pe Giulești. Mirel Rădoi pare să-i fi luat exemplul, iar în ziua meciului alege să poarte de fiecare dată aceeași bluză.

Mirel Rădoi și bluza norocoasă! Antrenorul Universității Craiova și-a găsit talismanul pentru ziua de meci

În ultimele partide, Mirel Rădoi s-a prezentat la meci de fiecare dată cu aceeași bluză, care pare să-i și țină noroc. Rezultatele au fost mulțumitoare de fiecare dată când antrenorul oltenilor a avut „talismanul” cu el. U Craiova a remizat cu Rapid, ceea ce nu rezultat decent, însă victoria Universității Craiova cu Austria Viena este într-adevăr un rezultat mare, fiind prima victorie a oltenilor de pe tabloul principal din UEFA Conference League.

Între aceste două partide, U Craiova a câștigat și în Cupa României împotriva Sănătății Cluj. Deși era condusă cu 1-0 la pauză, echipa lui Mirel Rădoi a revenit până la final și s-a impus cu scorul de 4-1. Înainte de meciul cu UTA din campionat, Mirel Rădoi a fost zărit cu aceeași bluză, deci rămâne de văzut dacă aceasta chiar este un talisman protector pentru olteni.

Marius Șumudică a făcut show în sezonul trecut cu geaca sa norocoasă

Marius Șumudică a fost unul dintre personajele principale din sezonul trecut de SuperLiga, când cunoscutul antrenor român a avut pe mâini Rapidul. Deși giuleștenii începuseră dezastruos stagiunea, „Șumi” a preluat echipa din mers și a dus-o în play-off.

Pe parcursul iernii, Șumudică a atras de foarte multe ori atenția atât prin comportamentul și replicile sale savuroase, însă nu numai. a devenit „semnătura” sa, și părea că de fiecare dată când o îmbracă formația de sub Podul Grant are noroc.

Tricoul norocos, tradiție la Craiova. Dezvăluirile lui Sorin Cârțu

În urmă cu puțin timp, Sorin Cârțu, președintele de imagine al Universității Craiova, a recunoscut la FANATIK SUPERLIGA că El a recunoscut că nu îl spală niciodată, pentru că i-ar risipi norocul:

„Am spus că am un tricou pe care îl am la fiecare etapă, pe care îl parfumez, și îl aduc special pentru partide. De aici au plecat niște discuții și am râs. Tricoul nu îl spăl, doar îl dau cu parfum. Ce, spăl norocul? Acum îl schimb, am povestit de el”, glumea Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.