Mirel Rădoi, ca un vulcan pe banca lui Gaziantep! Premieră negativă pentru român după umilința trăită la debutul în Turcia

Mirel Rădoi, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, a plecat de la FCSB după victoria obținută cu Farul Constanța pentru a semna cu o nouă echipă. Antrenorul român a primit o ofertă importantă de la Gaziantep, din Super Lig, și a decis astfel să plece de la campioana României după doar o lună și 11 zile. Între timp, tehnicianul a debutat pentru noua sa formație, într-un duel cu Eyupsor.

Debut cu stângul pentru Rădoi la Gaziantep

Primul meci al lui Rădoi pe banca lui Gaziantep a fost în deplasare, la Eyupsor. Moralul jucătorilor atingea cote înalte, după ce în etapa trecută echipa câștigase cu scorul de 3-0. Antrenorul și-a trimis doi conaționali în teren încă din primul minut, pe Alexandru Maxim și Deian Sorescu, ca în repriza secundă să fie introdus și Denis Drăguș, în minutul 64.

Prima repriză s-a terminat la egalitate, scor 0-0, iar Mirel Rădoi, în stilu-i caracteristic, a fost extrem de activ pe banca de rezerve. Tehnicianul a stat în picioare pe tot parcursul desfășurării partidei, a oferit indicații și a încercat să repare din mers greșelile făcute în defensiva lui Gaziantep.

Totuși, debutul românului pe banca lui Gaziantep nu a fost unul fericit. . Pe lângă introducerea lui Drăguș, Rădoi i-a trimis în teren, ce-i drept, după ce meciul era deja adjudecat, pe Gassama, Kabasakal și Perez.

În urma acestui rezultat, Gaziantep rămâne pe locul 10 în clasament, cu 37 de puncte, însă vecinele de clasament au un meci mai puțin disputat. Mirel Rădoi va analiza cu siguranță foarte atent înfrângerea dură suferită în fața lui Eyupsor și va încerca să remedieze greșelile, pentru ca în meciurile viitoare echipa sa să arate altfel. Este pentru prima oară când Mirel Rădoi pierde la o diferență de trei goluri la debutul pentru o echipă. La restul formațiilor la care a activat, Rădoi a pierdut la maxim un gol în prima partidă:

FCSB – ASA Targu Mures 0-1 (Supercupa)

– ASA Targu Mures 0-1 (Supercupa) Portugalia U21 – Romania U21 1-2 (preliminarii EURO 2019)

1-2 (preliminarii EURO 2019) Romania – Irlanda de Nord 1-1 (Liga Națiunilor)

– Irlanda de Nord 1-1 (Liga Națiunilor) U Craiova – Zorya 3-0 (Conference League)

– Zorya 3-0 (Conference League) Al-Tai – Al-Shabab 1-2

– Al-Shabab 1-2 Wahda – Al Bateh 1-2

1-2 Jazira – Al-Arabi 1-0

– Al-Arabi 1-0 U Craiova – Poli Iași 4-1

– Poli Iași 4-1 FCSB – Metaloglobus 0-0

– Metaloglobus 0-0 Eyupspor – Gaziantep 3-0

Ce a declarat Mirel Rădoi când a semnat cu Gaziantep

La scurt timp după ce a semnat cu Gaziantep, pe Gaziantep Metropolitan Stadium, Mirel Rădoi s-a arătat foarte entuziasmat de noua provocare. , făcând totodată o comparație cu cel din Superliga României. Deși a avut mai multe oferte, Rădoi a apreciat că experiența din campionatul turc îi poate da un impuls în carieră.

„Am analizat statisticile anterioare. Nu sunt magician, dar sunt o persoană căreia îi place să muncească din greu. Desigur, vom face greșeli, dar niciuna dintre aceste greșeli nu va fi intenționată. Le mulțumesc tuturor dinainte. De asemenea, îi mulțumesc fostului meu club pentru că mi-a oferit oportunitatea de a veni aici.

Liga turcă este în prezent pe locul 9. Acest lucru arată că este o ligă de mare calitate. Ligile din România și Turcia sunt similare; și noi jucăm cu pasiune și emoție. Și aici fotbalul se joacă la fel. Am primit anterior oferte din Arabia Saudită, dar nu erau concrete. Știu cât de puternică este liga turcă. Am ales să vin aici atât pentru a fi într-o ligă puternică, cât și pentru a concura în Europa. În trecut, nume precum Mircea Lucescu și Gheorghe Hagi au avut succes aici. Acesta a fost unul dintre factorii care mi-au influențat decizia”, a declarat Mirel Rădoi.