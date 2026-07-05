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Mirel Rădoi, ce lovitură! Vrea să îl ia la Gaziantep pe cel mai bun fundaș din SuperLiga

Mirel Rădoi vrea să dea lovitura și să transfere la Gaziantep unul dintre cei mai buni fotbaliști din SuperLiga. Jucătorul dorit în Turcia a fost cel mai bun pe postul său în sezonul trecut
Cristian Măciucă
05.07.2026 | 13:39
Mirel Radoi ce lovitura Vrea sa il ia la Gaziantep pe cel mai bun fundas din SuperLiga
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Mirel Rădoi, ce lovitură! Vrea să îl ia la Gaziantep pe cel mai bun fundaș din SuperLiga. FOTO: Fanatik
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Mirel Rădoi își continuă aventura la Gaziantep, chiar dacă a terminat campionatul cu 4 eșecuri la rând. Pentru a nu mai repeta rezultatele negative, antrenorul român vrea să își facă super-echipă. Pe lista fostului selecționer se află inclusiv cel mai bun fundaș central din SuperLiga, în sezonul 2025-2026.

Mirel Rădoi îl vrea la Gaziantep pe Kennedy Boateng

Kennedy Boateng (29 de ani) este liber de contract după despărțirea de Dinamo. Stoperul togolez a fost dorit inclusiv la rivala FCSB, dar și în Arabia Saudită. Cu toate acestea, fundașul nu a semnat cu nimeni, iar acum a apărut interesul lui Gaziantep, echipă la cafre antrenează Mirel Rădoi.

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Potrivit turcilor de la GFK Haber (o pagină apropiată clubului Gaziantep), Kennedy Boateng a fost propus de impresarul său Tony Appiah în Super Lig la Gaziantep și Kocaelispor. În acest moment, niciunul dintre cele două cluburi nu a luat vreo decizie în ceea ce îl privește pe fostul fundaș central de la Dinamo.

Kennedy Boateng a jucat două sezoane la Dinamo. A venit liber de contract în iulie 2024, de la Austria Lustenau. A fost om de bază în defensiva „câinilor” în mandatul lui Zeljko Kopic. El a evoluat în 75 de meciuri la Dinamo, perioadă în care a înscris 8 goluri și a dat 2 assist-uri. Rădoi îl dorește pe Boateng la Gaziantep și pentru că a renunțat la doi stoperi în această vară. Nihad Mujakic (30 de ani) a fost împrumutat de la Partizan Belgrad și s-a întors la echipa din Serbia. La fel s-a întâmplat și cu Tayyip Talha Sanuc (26 de ani), care s-a întors după împrumut la Beșiktaș.

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Boateng a fost inclus în echipa sezonului din Super Liga 2025-2026

Kennedy Boateng, alături de Eddy Gnahore, este una dintre marile pierderi ale lui Dinamo în această vară. Amândoi au rămas liberi de contract, după ce clubul din „Ștefan cel Mare” nu a reușit să le prelungească înțelegerile. În ceea ce îl privește pe Boateng, stoperul togolez a fost inclus de Liga Profesionistă de Fotbal în echipa sezonului 2025-2026: „Kennedy Boateng (Dinamo / 38 jocuri) – Stânca din defensiva lui Kopic! A fost jucătorul din Superligă cu cele mai multe dueluri câștigate – 248 (130 dueluri aeriene). A prins de cinci ori ,,Echipa etapei”. De asemenea, tot de cinci ori și-a trecut numele și pe lista marcatorilor”, așa îl caracterizează lpf.ro pe fostul dinamovist.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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