Mirel Rădoi, ceas de bașkan: face cât primele a doi jucători turci. Bașakșehir are bonusuri de 2,5 milioane de euro!

Mirel Rădoi și-a etalat ceasul de lux la conferința de presă dinainte meaciului decisiv dintre Universitatea Craiova și Bașakșehir. Valorează o avere.
Bogdan Ciutacu
27.08.2025 | 23:28
Mirel Radoi ceas de baskan face cat primele a doi jucatori turci Basaksehir are bonusuri de 25 milioane de euro
CORESPONDENȚĂ DIN CRAIOVA
Mirel Rădoi are un ceas de 200.000 de euro

Mirel Rădoi adoră ceasurile și antrenorul Universității Craiova a plătit o avere pentru bijuteria pe care a purtat-o înainte de meciul cu Istanbul Bașakșehir.

Mirel Rădoi a venit cu un ceas de lux la conferință înainte de Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir

Mirel Rădoi are un început de sezon excelent la Universitatea Craiova, iar „leii” sunt gata să se califice în premieră în grupele Europa Conference League. Antrenorul oltenilor a purtat un ceas superb Richard Mille RM 011 care valorează nu mai puțin de 185.000 de euro!

Mirel Rădoi, la conferința de presă premergătoare meciului cu BașakșehirFoto: Fanatik
Mirel Rădoi, la conferința de presă premergătoare meciului cu Bașakșehir Foto: Fanatik

Cel puțin acesta e prețul cu care a fost vândut un model similar purtat de către Roberto Mancini. Ceasul realizat în colaborare cu fostul pilotul brazilian de Formula 1 Felipe Massa are un preț de catalog de 200.000 de euro, însă ajunge și până la 600.000 de euro. Unde modele făcute pe comandă costă și un milion de euro!

Astfel, accesoriul de la mâna lui Mirel Rădoi valorează cât primele de calificare a doi jucători ai lui Istanbul Bașakșehir. FANATIK a dezvăluit că turcii vor încasa nu mai puțin de 2,5 milioane de euro dacă vor reuși să întoarcă soarta calificării. Fiecare jucător al echipei din Istanbul ar urma să primească 100.000 de euro.

Mirel Rădoi a cheltuit o sumă uriașă pe ceasuri

Nu e nici pe departe singurul ceas scump pe care Mirel Rădoi îl deține. El a mai apărut la ultimul meci cu FCSB cu un Richard Mille RM 055 Bubba Watson care are un preț de pornire de nu mai puțin de 275.000 de euro și poate ajunge până la 400.000 de euro.

Tehnicianul s-a mai afișat și cu un ceas Audemars Piguet și nu s-a ferit să vorbească despre această pasiune într-un interviu mai vechi: „Eu am câștigat 15 milioane de euro în toate cariera, din care vreo șase s-au dus pe mașini. S-au mai dus vreo două pe ceasuri”.  

Revenind la ceasul purtat de Mirel Rădoi, acesta l-a purtat prima oară în aprilie, la meciul câștigat cu 2-0 de Universitatea Craiova în deplasare cu Dinamo, scor 2-0. Ceasul s-a lansat în 2007 și are un design inspirat din motorsport și tehnologia de ultimă generație.

Are un mecanism automat care încarcă singur, cronometru, calendar și o carcasă din titan. Partea interioară a mecanismului stil skeleton are și o curea albă de cauciuc.

  • 200.000 de euro valorează un model de ceas Richard Mille RM 011 purtat de Mirel Rădoi
  • 100.000 de euro e prima fiecărui jucător de la Istanbul Bașakșehir
  • 2.000.000 de euro a cheltuit pe ceasuri antrenorul Universității Craiova
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
