Universitatea Craiova și Farul Constanța se întâlnesc duminică, de la ora 18.00, în Bănie, într-un duel care se anunță extrem de spectaculos. Chiar dacă diferența de puncte dintre cele două echipe este destul de mare, Mirel Rădoi va trata cu maximă seriozitate această partidă, așa cum a menționat și în cadrul unei conferințe de presă.

Ciprian Marica ar fi vrut ca Băsceanu să joace mai mult la Craiova

Rădoi a format la Craiova una dintre cele mai puternice formații din campionat, obișnuind să folosească chiar două echipe diferite în meciurile pe care le-a avut de disputat, până acum, în Conference League și SuperLiga. Totuși, acesta a primit câteva critici din partea unui oficial al adversarei de duminică, în speță Ciprian Marica.

Acționarul minoritar al Farului i-a reproșat lui Mirel faptul că nu folosește mai deloc jucătorii tineri, în special pe .

„Luca Băsceanu e un jucător tânăr, de perspectivă. Noi, din păcate, avem tendința de a-i considera jucători tineri până pe la 23 de ani, așa, ceea ce e foarte târziu, nu târziu. Noi trăim din vânzarea de jucători și vrem să le dăm încredere la o vârstă mai fragedă. Atunci când ajung la forțele campionatului, cum ar fi Craiova, FCSB, Rapid, nu au răbdare sau nu primesc aceeași încredere pe care o au la Farul, spre exemplu. Mă așteptam de la Mirel Rădoi să-l promoveze mai mult. Totuși, concurența e mare la Universitatea. Vedem că cei care joacă pe postul lui o fac nu bine, ci foarte bine, deci e greu. Mă aștept să primească mai multe șanse de acum înainte, pentru că e un jucător talentat“, a declarat Ciprian Marica, unul dintre acționarii minoritari ai Farului Constanța.

Ciprian Marica simte și o dorește pe Universitatea Craiova campioană

La o vizită personală în Craiova, în prima parte a acestei săptămâni, acționarul minoritar al Farului Constanța, Ciprian Marica a vorbit și despre meciul direct cu Universitatea Craiova. , lăudând tot ce se întâmplă la gruparea din Bănie.

„Ne așteaptă un derbi, Universitatea Craiova – Farul Constanța, unde trebuie să câștige cine e mai bună. E clar că nu e cea mai bună perioadă a noastră. Am reușit să câștigăm în Cupă, am câștigat și acasă și sunt două meciuri care ne dau încredere, însă vom avea un meci infernal la Craiova. Mă aștept să fie stadionul aproape plin, iar cu artmofera pe care o creați… Sperăm ca jucătorii noștri să facă față.

La Craiova se simte ceva! O fi titlul, n-o fi… Cu Mirel Rădoi pus pe fapte mari văd că scriu istorie cei de aici. Mă bucur și pentru Mihai Rotaru, care are nevoie de performață. Acest oraș și împrejurimile respiră sport și, în mod deosebit, fotbal. Ar fi frumos ca Universitatea Craiova să fie campioană. Să fie doar o iluzie ceea ce simt eu, că o să câștige campionatul? Rămâne de văzut. Văd că ambiția este la cote maxime, că se face performanță și că lucrurile sunt seriose. Sper să câștige campionatul. Craiova are o echipă frumoasă, cu un stadion superb. Te simți fotbalist să joci la Craiova“, a afirmat reprezentantul Farului.

Marica îi dă șanse bune Craiovei în Conference League

Întrebat ce crede că va reuși Universitatea Craiova în Conference League, Ciprian Marica a spus că Mirel Rădoi are o echipă bună, în formă, dar că are nevoie și de puțin noroc.

„Întotdeauna cred că e mai important să te uiți la tine și la ce poți tu să joci. Craiova a arătat că are jucători mulți în formă. Baiaram iese la rampă, nu degeaba este convocat la echipa națională. Au echipă, iar dacă vor prinde și o zi bună, pentru că este nevoie să ai și o zi bună împotriva echipelor din Bundesliga și din afară, care au un alt ritm, sper ca Universitatea Craiova să reușească în Conference“, a punctat Ciprian Marica.