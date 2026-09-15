Sport

Un nou capitol pentru Mirel Rădoi?! Finul lui Gigi Becali e cerut patron-antrenor: „Taie, spânzură, fă cum vrei tu”

Liber de contract după ce a fost pus pe liber de turcii de la Gaziantep, Mirel Rădoi a primit o propunere extrem de interesantă. Tehnicianul e sfătuit să meargă la echipa unde ar fi și patron și antrenor
Cristian Măciucă
15.09.2026 | 17:10
Un nou capitol pentru Mirel Radoi Finul lui Gigi Becali e cerut patronantrenor Taie spanzura fa cum vrei tu
ULTIMA ORĂ
Un nou capitol pentru Mirel Rădoi?! Finul lui Gigi Becali e cerut patron-antrenor: „Taie, spânzură, fă cum vrei tu”. FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi (45 de ani) a rămas din nou fără echipă după ce s-a despărțit de Gaziantep după începutul acestui sezon. Fostul său coleg de la echipa națională, Ciprian Marica, e de părere că fostul selecționer al României ar trebui să se orienteze și l-a dat exemplu pe Gică Hagi.

Mirel Rădoi, sfătuit să devină patron-antrenor la o echipă de fotbal

Mirel Rădoi nu a reușit să reziste prea mult pe banca unei echipe nici măcar în Turcia. Antrenorul în vârstă de 45 de ani s-a despărțit după doar 7 meciuri la Gaziantep. Cu românul la timonă, gruparea de pe Gaziantep Stadyumu a obținut o singură victorie. Ciprian Marica a dezvăluit că Rădoi ar vrea să o ia pe urmele lui Gică Hagi și să devină patron-antrenor la un club de fotbal. Fostul atacant crede că aceasta ar fi cea mai bună soluție pentru finul lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

„FCSB este jucăria domnului Becali și e greu să aduci un antrenor care vrea să taie și să spânzure. El nu e maleabil deloc. Mirel Rădoi ar fi bun să-și cumpere o echipă, să fie patron și antrenor. Ar fi ideal pentru el. La un moment dat auzisem că vrea, că se interesează, vrea să cumpere o echipă.

Îi spuneam după plecarea de la Universitatea Craiova să-și ia o echipă. Taie, spânzură, fă cum vrei tu! Nu este deloc maleabil. Sunt doi oameni total diferiți (n.r. Rădoi și Gigi Becali) și nu cred că vor reuși. O colaborare între cei doi pe termen mediu o văd aproape imposibilă”, a declarat Ciprian Marica, conform gsp.ro.

ADVERTISEMENT
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de...
Digi24.ro
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală

Rădoi și Marica au fost colegi la echipa națională

Ciprian Marica îl cunoaște foarte bine pe Mirel Rădoi. Cei doi au fost coechipieri la echipa națională a României și au jucat împreună în campania de calificare de la Euro 2008 și chiar și la turneul final. „Mirel Rădoi o soluție pentru orice echipă în Liga 1. Problema lui este că nu are stabilitate și nu oferă stabilitate clubului și posibilitate de predicție pe termen mediu, să nu zic lung. Gigi Becali a reușit să-l convingă o dată și e un bun negociator domnul Becali. Domnul Becali a început să iasă și să-și spună nemulțumirile. Bine că a plecat Mirel pentru că nu le mai dădeam mult împreună! Ceva îmi spune că Becali nu va reuși să-l convingă, dar este o soluție bună pentru FCSB”, a mai spus acționarul minoritar de la Farul Constanța.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Nebunie" totală: în minutul 50 era 0-4 și nimeni nu bănuia ce va urma! Cinci goluri în 13 minute
Tăieri masive de salarii la CFR Cluj după intrarea în insolvență. Singurul jucător...
Fanatik
Tăieri masive de salarii la CFR Cluj după intrarea în insolvență. Singurul jucător care a scăpat
Victor Piţurcă, reacție fermă după ce Bucureștiul a devenit gazda finalei Europa League...
Fanatik
Victor Piţurcă, reacție fermă după ce Bucureștiul a devenit gazda finalei Europa League 2028. Ce spune despre Răzvan Burleanu și FRF
MM Stoica, reverențe pentru Meriton Korenica. „E mai greu pentru un jucător să...
Fanatik
MM Stoica, reverențe pentru Meriton Korenica. „E mai greu pentru un jucător să aleagă Craiova în loc de FCSB”
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
L-a lăsat fără reacție pe Bogdan Lobonț! 'Mi-a pus mâna în gât și...
iamsport.ro
L-a lăsat fără reacție pe Bogdan Lobonț! 'Mi-a pus mâna în gât și m-am blocat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!