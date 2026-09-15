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Mirel Rădoi (45 de ani) a rămas din nou fără echipă după ce s-a despărțit de Gaziantep după începutul acestui sezon. Fostul său coleg de la echipa națională, Ciprian Marica, e de părere că fostul selecționer al României ar trebui să se orienteze și l-a dat exemplu pe Gică Hagi.

Mirel Rădoi, sfătuit să devină patron-antrenor la o echipă de fotbal

Mirel Rădoi nu a reușit să reziste prea mult pe banca unei echipe nici măcar în Turcia. . Cu românul la timonă, gruparea de pe Gaziantep Stadyumu a obținut o singură victorie. Ciprian Marica a dezvăluit că Rădoi ar vrea să o ia pe urmele lui Gică Hagi și să devină patron-antrenor la un club de fotbal. Fostul atacant crede că aceasta ar fi

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„FCSB este jucăria domnului Becali și e greu să aduci un antrenor care vrea să taie și să spânzure. El nu e maleabil deloc. Mirel Rădoi ar fi bun să-și cumpere o echipă, să fie patron și antrenor. Ar fi ideal pentru el. La un moment dat auzisem că vrea, că se interesează, vrea să cumpere o echipă.

Îi spuneam după plecarea de la Universitatea Craiova să-și ia o echipă. Taie, spânzură, fă cum vrei tu! Nu este deloc maleabil. Sunt doi oameni total diferiți (n.r. Rădoi și Gigi Becali) și nu cred că vor reuși. O colaborare între cei doi pe termen mediu o văd aproape imposibilă”, a declarat Ciprian Marica, conform

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Rădoi și Marica au fost colegi la echipa națională

Ciprian Marica îl cunoaște foarte bine pe Mirel Rădoi. Cei doi au fost coechipieri la echipa națională a României și au jucat împreună în campania de calificare de la Euro 2008 și chiar și la turneul final. „Mirel Rădoi o soluție pentru orice echipă în Liga 1. Problema lui este că nu are stabilitate și nu oferă stabilitate clubului și posibilitate de predicție pe termen mediu, să nu zic lung. Gigi Becali a reușit să-l convingă o dată și e un bun negociator domnul Becali. Domnul Becali a început să iasă și să-și spună nemulțumirile. Bine că a plecat Mirel pentru că nu le mai dădeam mult împreună! Ceva îmi spune că Becali nu va reuși să-l convingă, dar este o soluție bună pentru FCSB”, a mai spus acționarul minoritar de la Farul Constanța.