Mirel Rădoi compară transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj cu un jucător adus în era FCSB: „Cam așa am făcut și eu”

Kurt Zouma este cel mai important jucător care a ajuns în SuperLiga în actuala perioadă de mercato. Cum fundașul este cel mai bine fotbalist cotat din România, Mirel Rădoi a ținut să folosească doar cuvinte de laudă la adresa fostului internațional francez, dar să îl și compare cu un mijlocaș adus de el în era FCSB.

Mirel Rădoi îl compară pe Kurt Zouma cu un jucător adus în era FCSB

Fără doar și poate, , fundașul central având un CV impresionant. Întrebat despre transferul fostului internațional francez, Mirel Rădoi a ținut să puncteze că este o mutare bună pentru fotbalul românesc și l-a comparat cu Houssine Kharja, mijlocaș marocan adus de el la FCSB în urmă cu 10 ani.

„Evident că Zouma în acest moment e lovitură pe piața mercato din România. L-aș compara cu ceea ce s-a întâmplat acum 10 ani, când eu am reușit să-l aduc pe Houssine Kharja, un jucător la fel, cu un CV senzațional, Inter, Roma. Nu mai știu prin ce am trecut atunci să pot să-l aduc.

După aceea a mai fost Baptista, pe care tot l-a avut CFR, dar era un jucător care nu putea să mai joace. Sper să fie un jucător bun, dar sper să fie un jucător care nu-i va ajuta să câștige trofee, pentru că mă gândesc și la Universitatea Craiova”, a declarat Mirel Rădoi, conform .

Kurt Zouma, jucătorul cu cel mai bun CV din SuperLiga

Multă lume a rămas surprinsă de faptul că CFR Cluj a reușit să îl transfere pe , în această perioadă de mercato. Fundașul central are doar 30 de ani, o vârstă bună pentru a-și continua performanțele atinse la cluburile precedente.

Fostul internațional francez a câștigat două trofee Premier League și un Champions League la Chelsea, iar la West Ham a reușit să cucerească UEFA Conference League. Totodată, fundașul este câștigător al UEFA Nations League cu Franța, în 2021.

Rămâne de văzut ce evoluții va avea Kurt Zouma la CFR Cluj, însă un lucru e clar, anume că fotbalul românesc a câștigat la capitolul imagine după ce fundașul central a decis să semneze cu un club din SuperLiga.