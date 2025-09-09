Sport

Mirel Rădoi compară transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj cu un jucător adus în era FCSB: „Cam așa am făcut și eu”

Mirel Rădoi a vorbit despre cel mai interesant transfer din SuperLiga din perioada de mercato, Kurt Zouma. Cu ce jucător îl compară antrenorul oltenilor pe fundașul francez.
Iulian Stoica
09.09.2025 | 10:32
Mirel Radoi compara transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj cu un jucator adus in era FCSB Cam asa am facut si eu
ULTIMA ORĂ
Mirel Rădoi, prima reacție după transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj. Sursă foto: Colaj Fanatik

Kurt Zouma este cel mai important jucător care a ajuns în SuperLiga în actuala perioadă de mercato. Cum fundașul este cel mai bine fotbalist cotat din România, Mirel Rădoi a ținut să folosească doar cuvinte de laudă la adresa fostului internațional francez, dar să îl și compare cu un mijlocaș adus de el în era FCSB.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi îl compară pe Kurt Zouma cu un jucător adus în era FCSB

Fără doar și poate, CFR Cluj a dat „lovitura” în momentul în care l-a adus pe Kurt Zouma în România, fundașul central având un CV impresionant. Întrebat despre transferul fostului internațional francez, Mirel Rădoi a ținut să puncteze că este o mutare bună pentru fotbalul românesc și l-a comparat cu Houssine Kharja, mijlocaș marocan adus de el la FCSB în urmă cu 10 ani.

„Evident că Zouma în acest moment e lovitură pe piața mercato din România. L-aș compara cu ceea ce s-a întâmplat acum 10 ani, când eu am reușit să-l aduc pe Houssine Kharja, un jucător la fel, cu un CV senzațional, Inter, Roma. Nu mai știu prin ce am trecut atunci să pot să-l aduc.

ADVERTISEMENT

După aceea a mai fost Baptista, pe care tot l-a avut CFR, dar era un jucător care nu putea să mai joace. Sper să fie un jucător bun, dar sper să fie un jucător care nu-i va ajuta să câștige trofee, pentru că mă gândesc și la Universitatea Craiova”, a declarat Mirel Rădoi, conform GSP.ro.

Kurt Zouma, jucătorul cu cel mai bun CV din SuperLiga

Multă lume a rămas surprinsă de faptul că CFR Cluj a reușit să îl transfere pe Kurt Zouma, despre care Giovanni Becali a dezvăluit cât încasează, în această perioadă de mercato. Fundașul central are doar 30 de ani, o vârstă bună pentru a-și continua performanțele atinse la cluburile precedente.

ADVERTISEMENT
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din...
Digi24.ro
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene

Fostul internațional francez a câștigat două trofee Premier League și un Champions League la Chelsea, iar la West Ham a reușit să cucerească UEFA Conference League. Totodată, fundașul este câștigător al UEFA Nations League cu Franța, în 2021.

ADVERTISEMENT
Total neașteptat! Ce bea în fiecare zi femeia de 76 de ani despre...
Digisport.ro
Total neașteptat! Ce bea în fiecare zi femeia de 76 de ani despre care lumea spune că arată de 30

Rămâne de văzut ce evoluții va avea Kurt Zouma la CFR Cluj, însă un lucru e clar, anume că fotbalul românesc a câștigat la capitolul imagine după ce fundașul central a decis să semneze cu un club din SuperLiga.

  • 10 milioane de euro este cota lui Kurt Zouma, cea mai mare din SuperLiga
Prima demitere de antrenor în Premier League! Tehnicianul-revelație a fost dat afară după...
Fanatik
Prima demitere de antrenor în Premier League! Tehnicianul-revelație a fost dat afară după doar 3 etape
Cum vede Marius Șumudică primul 11 al României pentru meciul din Cipru: „Îl...
Fanatik
Cum vede Marius Șumudică primul 11 al României pentru meciul din Cipru: „Îl vreau pe Baiaram”. Trei schimbări importante față de rușinea cu Canada
Povestea fabuloasă a titlului câștigat de Adrian Mazilu în tricoul Farului: „Gol chiar...
Fanatik
Povestea fabuloasă a titlului câștigat de Adrian Mazilu în tricoul Farului: „Gol chiar la debut! Ce bucurie…”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
L-a distrus pe Mircea Lucescu în direct: 'Același securist pe care nu l-a...
iamsport.ro
L-a distrus pe Mircea Lucescu în direct: 'Același securist pe care nu l-a sancționat nimeni niciodată! Un om învechit venit dintr-o lume care trebuia să dispară de mult'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!