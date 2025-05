Mirel Rădoi, comparație fabuloasă între stilul său de antrenor și un Ferrari: ”Ar fi una rapidă, de viteză”. Video

Cunoscut pentru , antrenorul Universități Craiova, Mirel Rădoi, a ales un Ferrari când a fost pus să numească un automobil care să-i descrie cât mai bine cariera de antrenor.

Antrenorul Mirel Rădoi se compară cu un Ferrari

Înaintea partidei Universitatea Craiova – Rapid, din etapa a 7-a a play-off-ului din SuperLiga, programată vineri, 2 mai, de la ora 20:30, tehnicianul formației oltene s-a destăinuit cu privire la marea sa pasiune: mașinile.

ADVERTISEMENT

Pus să-și compare cariera de antrenor cu o autostradă rapidă sau cu un traseu sinuos de munte, Mirel Rădoi a ales a doua variantă și consideră că stilul său de a conduce echipele de pe banca tehnică se potrivește mai degrabă cu un bolid de viteză.

”Traseu sinuos, pentru că îmi aduc aminte cum am început la naționala de tineret cu acea victorie în Portugalia. Cu doi jucători eliminați la acea partidă, cu penalty apărat la ultima fază, n-am cum să aleg autostradă rapidă niciodată.

ADVERTISEMENT

E clar că stilul de antrenor merge către o mașină rapidă, de viteză, un Ferrari, un Lamborghini, un Porsche 911 Turbo S. Copilot sunt mulțumit de staff-ul pe care îl am în acest moment. Traseul este cel despre care vorbeam. Prefer un drum de munte cu curbe, decât o autostradă rapidă”, a declarat Rădoi.

Rădoi nu vrea să audă de mașinile electrice

Tehnicianul ”alb-albaștrilor”, care în ultima perioadă a fost , a ținut să explice de ce nu se dă în vânt după mașinile electrice și a refuzat să nominalizeze modelul de bolid pe care și-l dorește, glumind că nu vrea să-și supere soția.

ADVERTISEMENT

”Prefer mașinile moderne, dar să nu fie electrice. Dacă nu am puțină emoție a motorului… Chiar dacă vorbim de un Rolls Royce care are un motor silențios, tot prefer să se audă puțin motorul. Nu am nimic împotriva celor electrice, doar că nu îmi plac.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Dacă ați putea alege orice mașină din lume fără să țineți cont de preț, care ar fi?) Am o listă atât de lungă… Prefer să nu le numesc că dacă încep să vorbesc despre ele și vede cumva și soția interviul face atac de panică”, a spus râzând Rădoi.