Mirel Rădoi, conferință incendiară după ce a plâns la finalul meciului U Craiova – Rapid: „Pot să se supere toți, dar nu avem echipă de titlu!”. Video

Universitatea Craiova a suferit un eșec dureros în fața propriilor suporteri, scor 1-2 cu Rapid. Rezultatul a fost unul dezamăgitor pentru Mirel Rădoi, care și care și-a găsit cu greu cuvintele după meci.

Mirel Rădoi crede că Universitatea Craiova și-a arătat limitele în acest play-off

După eșecul suferit etapa trecută pe Cluj Arena, Universitatea Craiova , de această dată în fața propriilor suporteri. Oltenii lui Mirel Rădoi au fost răpuși de , asta deși cifrele au fost de partea lor.

, gruparea din Bănie la un șut modest expediat de Tobias Christensen.

Aflată la șase puncte în spatele FCSB-ului, care , Craiova poate fi depășită în clasament de CFR Cluj și Universitatea Cluj, în funcție de rezultatul disputei de sâmbătă.

La conferința de presă de după meci, Mirel Rădoi a venit cu explicații pentru un nou final de sezon în care presiunea și-a spus cuvântul. Antrenorul oltenilor a încercat să vorbească și despre nivelul pe care îl are lotul său, dar și despre șansele ca Universitatea Craiova să mai lupte pentru titlu sau cupe europene.

„Concluziile sunt multe și dure. Încerc să nu le las să mă influențeze în ceea ce urmează să vă spun. Nu am început nici prima și nici a doua repriză așa cum am discutat toată săptămâna, chiar dacă am încercat să reglăm lucrurile, se pare că din punct de vedere emoțional, tot ce am făcut în această săptămână nu i-a ajutat pe jucători să treacă peste momentul de la Cluj.

Chiar dacă am tras un semnal de alarmă și la pauză, că dacă nu vom schimba ceva și în primul rând era vorba de atitudine și determinare, vom pierde această partidă. Îmi pare rău că am avut dreptate, dar nu puteam cumva să nu-i avertizez pentru că asta era realitatea, era o chestiune de timp până se întâmplau lucrurile astea”.

Mirel Rădoi: „Noi de fiecare dată sub presiune am clacat”

„La final acum nu este vorba de rezultat, nu este vorba de speranță sau de un vis, e vorba de cum ne-am prezentat în seara asta. Cea mai clară propoziție, ‘Campioana unei mari iubiri’, am putea să spunem ‘Campioana unei mari dezamăgiri’. Cred că am arătat neputință, cred că ne-am arătat și limitele, care cumva nu ar trebui spuse în momentele astea. Dar nici nu pot să vin în fața voastră și să încerc cumva să ascund anumite lucruri.

În seara asta, vina nu ar trebui dată pe jucători și ar trebui dată pe mine, pentru că clubul a avut cerințe mai mult decât pot ei să ofere în seara asta. Ar trebui, chiar dacă e crudă, să acceptăm realitatea. Nu întâmplător am ales șase meciuri, nu întâmplător nu am vorbit de titlu, pentru că noi de fiecare dată sub presiune am clacat.

Asta nu înseamnă că jucătorii nu au valoare, au, dar este limitată și nu știu dacă anul ăsta, chiar și cu o victorie în seara asta, puteam să câștigăm. Poate o să mă faceți nebun și e posibil, poate nu acesta este mesajul pe care ar trebui să-l transmit și e posibil, că încă avem șanse matematice”.

Mirel Rădoi: „Am o mare problemă în vestiar”

„Pe de altă parte, mai sunt trei partide și avem șanse mai mari să terminăm pe locul patru decât pe primul loc, pentru că distanța este mică. Acum ne aflăm în situația în care am fost când am venit. Cred că și cu o victorie în mare parte aveam același speech, pentru că de felul cum am început partida, în momentul în care am avut un mesaj clar. În primele 90 de secunde, toată lumea trebuie să fie în sprint și dacă ieșim numai la ofsaid și portarul.

De când a început meciul, doar doi jucători au avut reacția asta și înseamnă că eu ca antrenor al Universității Craiova am o mare problemă în vestiar, la nivel de echipă. Sunt și alte lucruri care par foarte dure și dacă le-aș rosti în seara asta, chiar ar părea că dau vina pe jucători. Posesia noastră nu a fost nicidecum ce mi-am pregătit la antrenamente. Fiecare jucător în prima repriză a făcut 3-4 atingeri.

E o seară neagră, doar că pot trece peste foarte multe lucruri. Eu chiar credeam după jocul cu FCSB că ăsta va fi spiritul care ne va conduce să terminăm pe una dintre cele trei poziții”.

Mirel Rădoi: „Atitudinea și determinarea”

„Înțeleg și în seara asta că avem jucători care vor, dar atât pot. Pot sa înțeleg greșeli, pot să înțeleg ocaziile de care ați menționat din 4 metri, din 6 metri. Mi-e greu să cred, dar trec peste, este atitudinea și determinarea. Poate am și fost și sunt ca jucător și antrenor unul emoțional. Am trăit pentru suporteri, din păcate aș vrea să transmit mai mult lucrul ăsta, să-l simtă și jucătorii. Încerc în continuare să mă rezum aici pentru că dacă aș continua ar părea că încerc, cum zicem pe românește, să dau calde publicului și să pun jucătorii în față.

Poate o fac fără să-mi dau seama. Aș vrea ca ei de mâine dimineață să nu mai simtă presiunea rezultatului. Îmi va fi foarte greu să o fac, dar oricum o vor simți. Sper ca de mâine dimineață să iau toată presiunea. Ca antrenor cel mai probabil este să-ți asumi cu o demisie. Nu am cum să spun lucrul ăsta în momentul de față. Dacă aș simți, n-aș putea să o fac, pentru că am simțit că i-aș lăsa singuri pe jucători în momentul ăsta.

Încerc să-mi controlez emoțiile, ca umilința pe care am simțit-o cu Norvegia să nu cumva să îi dau frâu liber. Sunt multe lucruri pe care aș putea să le spun, nu știu dacă ar avea vreo logică. De-asta încerc să driblez întrebările sau răspunsurile pe care le așteptați. Am văzut că tot ceea ce am discutat săptămâna asta, tot ce am pregătit, de la ședințe, la individuale, de grup… Așteptam altceva. Nu zic că jucătorii nu au vrut, dar poate asta e limita lor. Poate trebuie sa înțeleg că eu de foarte multe ori îi împing. Nu-i acuz că nu au valoare, dar poate valoarea este limitată anul ăsta și noi ar trebui să o acceptăm o realitate, chiar dacă nu vrem, că anul ăsta nu ne putem bate la campionat”.

„În seara asta a fost o rușine, o umilință și sunt sigur, ferm convins, că ceea ce simt eu simt și jucătorii”

„Știu că poate o să mă înjure cei din club, jucătorii, toți suporterii. Asta este părerea mea acum. Poate e greșită și ei văd altceva. Poate ei cred că valoarea lui Mirel Rădoi este de a ajunge campionatul. Sunt total de acord pentru că noi am arătat orice, dar nu că vrem să fim campioni. Pentru momentul de cădere emoțională pe care-l am, întrebările sunt foarte bune.

Dacă aș face o evaluare după meciul ăsta, aș fi cel mai mare imbecil și n-aș fi corect față de jucători. Aș transmite public o idee pe care o am doar după 90 de minute de neputință, de umilință. Asta ar însemna că dacă eu aș face o evaluare a jucătorilor care sunt foarte slabi și aș declara că ar trebui să plece, ar trebui să plec cu ei.

În momentul ăsta, nu cred că are nimeni de câștigat. Mai sunt 3 meciuri ca niște finale. Putem să ne afundăm de tot sau putem să mai spălăm din rușine. În seara asta a fost o rușine, o umilință și sunt sigur, ferm convins, că ceea ce simt eu simt și jucătorii. N-am aparat de măsurat, dar și lor le e rușine să părăsească vestiarul. Se gândesc că cei mai dragi lor au fost prezenți la meci. Felul cum noi ne-am prezentat lasă de dorit”.

„În momentul de față îmi fac mea culpa”

„Nu mă doare rezultat, ci aveam nevoie de o altă reacție, așteptam din partea jucătorilor. Mi-e greu să mă exprim de alte echipe în contextul cum am arătat în această seară. Problema e la noi nu la celelalte echipe. Ne e foarte ușor să acuzăm pe oricine. Nu avem ce să acuzăm în seara asta. În seara asta mi s-a părut un arbitraj foarte bun, chiar nu am ce să-i reproșez, formidabil.

Eu trebuie să mă gândesc la mine, la ce am transmis în săptămâna asta. Poate mesajele mele pentru jucători nu au fost corecte, eu trebuie să văd soluțiile ca jucătorii să fie conștienți de ceea ce vreau eu. Nu la partida asta, măcar la partida următoare. Jucăm acasă, la cum am arătat e posibil să nu mai vină nici jumătate din suporteri.

E atât de mare supărarea încât și dacă mi-aș impune să mă gândesc ce s-ar întâmpla din vară, nu am cum. Noi mai avem 3 meciuri care sunt 3 finale și noi ne putem gândi la multe, dar dacă în situația în care suntem astăzi ajungem în cealaltă pe locurile 4, 5 sau 6 cum mai pot sta pe marginea terenului în fața a 30.000 de oameni. Cu ce speranțe? False? La anul o să fim campioni. Va trebui să găsesc soluții, probleme avem destule. Eu încerc să fac o analiză a ceea ce am greșit. Ca joc, atitudine nu au arătat nimic. Jucători care au fost schimbați și abia au întins mâna. În momentul de față îmi fac mea culpa”, a concluzionat Mirel Rădoi.