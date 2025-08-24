Sport

Mirel Rădoi, scos din minți de suporterii Universității Craiova! Antrenorul a dat cu pumnul în bancă și cu legitimația de pământ. Ce l-a exasperat. Video

Mirel Rădoi a avut o criză de nervi la scurt timp după ce Alexandru Crețu a deschis scorul în meciul Craiova - Petrolul 2-0.
Traian Terzian
24.08.2025 | 20:37
Criză de nervi a lui Mirel Rădoi în timpul partidei Craiova - Petrolul 2-0. Sursă foto: captură Digi Sport

Aflat sub stres că echipa sa nu reușea să deblocheze partida din etapa a 7-a a SuperLigii, Mirel Rădoi a făcut o criză de nervi în timp ce toată lumea sărbătoarea primul gol din Craiova – Petrolul 2-0.

Criză de nervi făcută de Mirel Rădoi în Craiova – Petrolul 2-0

În minutul 75 al întâlnirii din Bănie, ”alb-albaștrii” au reușit să străpungă apărarea Petrolului și au deschis scorul după o fază minunată care a curs pe traseul Baiaram – Florin Ștefan – Alexandru Crețu și acesta din urmă a înscris cu un șut sec.

Întreaga bancă de rezerve a Universității a sărbătorit golul care a deblocat tabela, doar Mirel Rădoi a avut o reacție uluitoare. Nervos din cauza spectatorilor aflați în spatele băncii de rezerve, tehnicianul și-a scos legitimația de la gât și a dat cu ea de pământ.

Cei din staff-ul său au încercat să-l calmeze, însă Rădoi a fost de neoprit și a dat cu pumnul în banca de rezerve. Ulterior, a fost surprins cu degetul însângerat și apoi bandajat. În momentul când s-a calmat, el și-a cerut scuze pentru ieșirea nervoasă, însă a primit cartonașul galben de la arbitrul Florin Andrei. Vezi video aici

Deranjat de atitudinea fanilor

Mirel Rădoi a fost deranjat de faptul că pe parcursul reprizei secunde, la scorul de 0-0, când elevii săi forțau deschiderea scorului, unii fani au început să fluiere fazele când jucătorii Craiovei dădeau pase înapoi.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
