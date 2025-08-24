Mirel Rădoi, scos din minți de suporterii Universității Craiova! Antrenorul a dat cu pumnul în bancă și cu legitimația de pământ. Ce l-a exasperat. Video

Aflat sub stres că echipa sa nu reușea să deblocheze , Mirel Rădoi a făcut o criză de nervi în timp ce toată lumea sărbătoarea primul gol din Craiova – Petrolul 2-0.

Criză de nervi făcută de Mirel Rădoi în Craiova – Petrolul 2-0

În minutul 75 al întâlnirii din Bănie, ”alb-albaștrii” au reușit să străpungă apărarea Petrolului și au deschis scorul după o fază minunată care a curs pe traseul Baiaram – Florin Ștefan – Alexandru Crețu și acesta din urmă a înscris cu un șut sec.

Întreaga bancă de rezerve a Universității a sărbătorit golul care a deblocat tabela, doar a avut o reacție uluitoare. Nervos din cauza spectatorilor aflați în spatele băncii de rezerve, tehnicianul și-a scos legitimația de la gât și a dat cu ea de pământ.

Cei din staff-ul său au încercat să-l calmeze, însă Rădoi a fost de neoprit și a dat cu pumnul în banca de rezerve. Ulterior, a fost surprins cu degetul însângerat și apoi bandajat. În momentul când s-a calmat, el și-a cerut scuze pentru ieșirea nervoasă, însă a primit cartonașul galben de la arbitrul Florin Andrei.

Deranjat de atitudinea fanilor

Mirel Rădoi a fost deranjat de faptul că pe parcursul reprizei secunde, la scorul de 0-0, când elevii săi forțau deschiderea scorului, unii fani au început să fluiere fazele când jucătorii Craiovei dădeau pase înapoi.

Tehnicianul a început să urle către aceștia că le dă legitimația de antrenor și de aici a apărut gestul nervos de după golul marcat de Crețu. A fost, practic, o descătușare a lui Mirel Rădoi, care a obținut a șasea victorie cu Universitatea Craiova în 7 etape jucate din SuperLiga.