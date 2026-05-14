Mirel Rădoi, dat afară de la Gaziantep după numai o lună!? Previziune sumbră a lui Marius Șumudică: „Tare mi-e frică…”

Aventura lui Mirel Rădoi (45 de ani) la Gaziantep s-ar putea încheia mai repede decât își închipuie fostul tehnician de la FCSB. În Turcia, bașkanii sunt recunoscuți pentru lipsa de răbdare. Rezultatele sunt cerute imediat, iar presiunea poate deveni uriașă. Tocmai de aceea, Marius Șumudică crede că Rădoi ar putea fi pericol după startul dezastruos de mandat.

Mirel Rădoi, pe făraș la Gaziantep? Premoniția lui Marius Șumudică

FANATIK a anuțat în exclusivitate că, după expirarea împrumutului la Gaziantep, . De la Gaziantep ar putea pleca, în viitorul apropiat, chiar și Mirel Rădoi. Tehnicianul, are un start horror în Turcia.

A pierdut toate cele trei meciuri în care a stat pe banca lui Gaziantep, iar Șumudică se teme pentru fostul selecționer, mai ales că activează într-un campionat în care schimbările de antrenori vin uneori înainte ca un proiect să aibă timp să se construiască.

„(n.r. – Ce face Denis, a plecat de la Gaziantep, nu?) Păi mai avea o săptămână. El e împrumutat de Trabzon. Se duce înapoi acolo, mai are 2 ani de contract. Nu știu ce se va întâmpla. (n.r. – Nu a rămas pentru Mirel?) Nu a rămas pentru Mirel. Mie tare mi-e frică să nu piardă și meciul ăsta Mirel și să nu rămână nici Mirel pentru Gaziantep”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

Mirel Rădoi, rezultate dezastruoase la Gaziantep

După ratarea play-off-ului, pentru prima dată în istorie, fanii FCSB și-au pus toate speranțele în Mirel Rădoi. Adus de Gigi Becali ca un salvator, care să califice echipa în preliminariile Conference League, fostul căpitan a plecat după doar 5 meciuri pe banca roș-albaștrilor. El nu s-a despărțit de FCSB din cauza vreunui conflict cu patronul, ci pentru că a văzut în oferta de la Gaziantep o șansă importantă pentru cariera sa.

Rădoi și-a motivat alegerea prin faptul că fotbalul turc poate reprezenta o adevărată rampă de lansare spre campionatele mari ale Europei. Deși mai are contract cu turcii până în vara lui 2027, Rădoi ar putea să nu își ducă mandatul la bun sfârșit. Instalat pe banca lui Gaziantep pe 22 aprilie 2026, Rădoi a pierdut toate cele trei meciuri disputate până acum:

Goztepe – Gaziantep 2-1;

Gaziantep – Beșiktaș 0-2;

Eyupsor – Gaziantep 3-0.

Ultimul meci al lui Mirel Rădoi cu Gaziantep (locul 12) în acest sezon de Super Lig nu va fi unul ușor În runda cu numărul 34, ultima din campionatul Turciei, echipa la care mai evoluează românii Deian Sorescu și Alexandru Maxim va primi vizita lui Istanbul BB (locul 6). Meciul e programat sâmbătă, 16 mai, de la ora 20:00.