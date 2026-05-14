Sport

Mirel Rădoi, dat afară de la Gaziantep după numai o lună!? Previziune sumbră a lui Marius Șumudică: „Tare mi-e frică…”

Adus cu surle și trâmbițe la Gaziantep, Mirel Rădoi ar putea avea zilele numărate la gruparea de pe locul 12 din Super Lig. Marius Șumudică are o previziune sumbră în privința fostului antrenor de la FCSB
Cristian Măciucă
14.05.2026 | 20:15
Mirel Radoi dat afara de la Gaziantep dupa numai o luna Previziune sumbra a lui Marius Sumudica Tare mie frica
EXCLUSIV FANATIK
Mirel Rădoi, dat afară de la Gaziantep!? Previziune sumbră a lui Marius Șumudică: „Tare mi-e frică...” FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Aventura lui Mirel Rădoi (45 de ani) la Gaziantep s-ar putea încheia mai repede decât își închipuie fostul tehnician de la FCSB. În Turcia, bașkanii sunt recunoscuți pentru lipsa de răbdare. Rezultatele sunt cerute imediat, iar presiunea poate deveni uriașă. Tocmai de aceea, Marius Șumudică crede că Rădoi ar putea fi pericol după startul dezastruos de mandat.

Mirel Rădoi, pe făraș la Gaziantep? Premoniția lui Marius Șumudică

FANATIK a anuțat în exclusivitate că, după expirarea împrumutului la Gaziantep, Denis Drăguș (26 de ani) ar putea ajunge la o echipă importantă din Bundesliga. De la Gaziantep ar putea pleca, în viitorul apropiat, chiar și Mirel Rădoi. Tehnicianul, care a lăsat-o pe FCSB pentru a antrena în Super Lig, are un start horror în Turcia.

ADVERTISEMENT

A pierdut toate cele trei meciuri în care a stat pe banca lui Gaziantep, iar Șumudică se teme pentru fostul selecționer, mai ales că activează într-un campionat în care schimbările de antrenori vin uneori înainte ca un proiect să aibă timp să se construiască.

(n.r. – Ce face Denis, a plecat de la Gaziantep, nu?) Păi mai avea o săptămână. El e împrumutat de Trabzon. Se duce înapoi acolo, mai are 2 ani de contract. Nu știu ce se va întâmpla. (n.r. – Nu a rămas pentru Mirel?) Nu a rămas pentru Mirel. Mie tare mi-e frică să nu piardă și meciul ăsta Mirel și să nu rămână nici Mirel pentru Gaziantep”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

ADVERTISEMENT
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de...
Digi24.ro
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină

Mirel Rădoi, rezultate dezastruoase la Gaziantep

După ratarea play-off-ului, pentru prima dată în istorie, fanii FCSB și-au pus toate speranțele în Mirel Rădoi. Adus de Gigi Becali ca un salvator, care să califice echipa în preliminariile Conference League, fostul căpitan a plecat după doar 5 meciuri pe banca roș-albaștrilor. El nu s-a despărțit de FCSB din cauza vreunui conflict cu patronul, ci pentru că a văzut în oferta de la Gaziantep o șansă importantă pentru cariera sa.

ADVERTISEMENT
ADIO, după 13 ani și doi copii! A confirmat zvonurile: ”Nu a fost...
Digisport.ro
ADIO, după 13 ani și doi copii! A confirmat zvonurile: ”Nu a fost o hotărâre luată în grabă”

Rădoi și-a motivat alegerea prin faptul că fotbalul turc poate reprezenta o adevărată rampă de lansare spre campionatele mari ale Europei. Deși mai are contract cu turcii până în vara lui 2027, Rădoi ar putea să nu își ducă mandatul la bun sfârșit. Instalat pe banca lui Gaziantep pe 22 aprilie 2026, Rădoi a pierdut toate cele trei meciuri disputate până acum:

ADVERTISEMENT
  • Goztepe – Gaziantep 2-1;
  • Gaziantep – Beșiktaș 0-2;
  • Eyupsor – Gaziantep 3-0.

Ultimul meci al lui Mirel Rădoi cu Gaziantep (locul 12) în acest sezon de Super Lig nu va fi unul ușor În runda cu numărul 34, ultima din campionatul Turciei, echipa la care mai evoluează românii Deian Sorescu și Alexandru Maxim va primi vizita lui Istanbul BB (locul 6). Meciul e programat sâmbătă, 16 mai, de la ora 20:00.

Denis Dragus, LA UN PAS DE UN SUPER TRANSFER: „PLEACA IMPRUMUT IN GERMANIA”

Ce surpriză! Omul cheie la ultimele două titluri ale FCSB, dorit de o...
Fanatik
Ce surpriză! Omul cheie la ultimele două titluri ale FCSB, dorit de o rivală: „Am avut ofertă din SuperLiga!”. Exclusiv
Alegeri la Real Madrid! Cine e omul cu avere impresionantă care ar urma...
Fanatik
Alegeri la Real Madrid! Cine e omul cu avere impresionantă care ar urma să candideze împotriva lui Florentino Perez
Sorana Cîrstea, aproape de Turneul Campioanelor la 36 de ani! Pe ce loc...
Fanatik
Sorana Cîrstea, aproape de Turneul Campioanelor la 36 de ani! Pe ce loc a urcat românca și cu câți bani a plecat de la Roma
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
'În ce țară de tâmpiți trăim?'. L-a auzit pe Neluțu Varga și nu...
iamsport.ro
'În ce țară de tâmpiți trăim?'. L-a auzit pe Neluțu Varga și nu s-a putut abține: 'Pancone, pleacă de acolo!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!