Sport

Mirel Rădoi, dat afară de la Gaziantep! Se întoarce la FCSB?

Presa din Turcia a făcut anunțul! Mirel Rădoi, OUT de la Gaziantep după doar șapte meciuri. Vezi pe site-ul fanatik.ro ce se întâmplă cu fostul tehnician de la FCSB.
Dragos Petrescu
30.08.2026 | 23:05
Mirel Radoi dat afara de la Gaziantep Se intoarce la FCSB
breaking news
Presa din Turcia a anunțat Mirel Rădoi a fost demis de la Gaziantep // FOTO: colaj FANATIK
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Mirel Rădoi a fost demis de la Gaziantep, după doar șapte meciuri la conducerea echipei din Süper Lig. Decizia vine la 24 de ore de la înfrângerea suferită în fața celor de la Rizespor, scor 1-2, și ar putea marca revenirea fostului antrenor al FCSB și U Craiova pe banca tehnică a roș-albaștrilor. Vezi pe FANATIK toate detaliile.

Presa din Turcia a anunțat că Mirel Rădoi a fost demis de la Gaziantep!

O decizie finală a fost luată în privința lui Mirel Rădoi. Președintele Memik Yilmaz se va despărți de antrenor. S-a aflat că o căutare pentru înlocuirea antrenorului român deja a început, iar curând se va ajunge și la un acord cu acesta, ca mai apoi să își preia atribuțiile cât mai repede posibil.

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La Gaziantep, deși totul a fost acoperit de cele patru puncte obținute în primele două meciuri mulțumită contribuțiilor individuale ale lui Sorescu, criticile s-au îndreptat către Mirel Rădoi după eșecul cu Rizespor. Mirel Rădoi a făcut comentarii acide după meci. A criticat totul, de la condiția proastă a terenului până la transferurile făcute, iar în acest mod a acuzat pe toată lumea„, au scris jurnaliștii turci.

Declarațiile lui Mirel Rădoi despre situația de la Gaziantep

Contactat telefonic de către jurnalistul turc Ali Budak, Mirel Rădoi nu a confirmat plecarea, dar a lăsat să se înțeleagă că asta va urma. Mai jos este redat dialogul dintre cei doi:

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(n.r. – Pleci de la Gaziantep?) Cei de la club cunosc mai bine această chestiune. Și o cunosc mai bine decât mine. Soarta clubului este în mâinile lor. Mulțumesc.

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Mirel Rădoi a antrenat doar șapte meciuri la Gaziantep

Mirel Rădoi a bifat un nou mandat foarte scurt în cariera sa de antrenor. Fostul selecționer al României a preluat-o pe Gaziantep pe 22 aprilie 2026, după ce a plecat de la FCSB în mijlocul play-out-ului. Acesta semnase atunci un contract valabil până la finalul sezonului actual, pe care se pare că nu îl va duce la bun sfârșit.

Rezultatele lui Mirel Rădoi înregistrate pe banca tehnică a celor de la Gaziantep sunt următoarele:

Gaziantep – Eyupspor 0-3
Gaziantep – Beșiktaș 0-2
Goztepe – Gaziantep 2-1
Gaziantep – Bașakheșir 1-2
Gaziantep – Alanyaspor 1-1
Eyupspor – Gaziantep 0-1
Gaziantep – Rizespor 1-2

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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