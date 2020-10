Mirel Rădoi are un început dificil de mandat ca selecționer al naționalei României. Dacă în septembrie, încrederea selecționerului era debordantă și entuziasmul era cuvântul de ordine, după eșecurile cu Islanda și Norvegia, Rădoi a venit în fața presei zdruncinat și cu un discurs mai pesimist decât al oricărui selecționer.

FANATIK vă prezintă o analiză a declarațiilor făcute de selecționerul Mirel Rădoi de la debutul său, din luna septembrie, cu Irlanda de Nord în Liga Națiunilor, până la umilința de la Oslo, 0-4 cu Norvegia.

Rădoi a venit cu un val de entuziasm la echipa națională, mai ales că fusese numit după o performanță uriașă a naționalei de tineret: calificarea în semifinalele Campionatului European de Tineret și la Olimpiadă. Astfel, înainte de meciul cu nord-irlandezii, totul era “lapte și miere”:

Mirel Rădoi, de la războinic la resemnat într-o lună: “Intrăm la victorie în orice meci” / “Să nu luăm multe”

“Sunt emoții pozitive. Abia aștept să încep să lucrez cu băieții. Pe unii îi știu de când activam, pe alții îi antrenam la FCSB sau la U21. Nu puteam să dorm nici când eram la U21 și nici la FCSB înaintea meciurilor.

Vreau ca jucătorii să înțeleagă ce vrem de la ei. Vreau jucători cu personalitate, care chiar au plăcerea de a juca. Nu vreau jucători timorați. Aici nu jucăm pentru o echipă, ci pentru o nație întreagă. Pot face fericiți peste 20 de milioane de români”, spunea selecționerul înaintea meciului cu Irlanda de Nord.

Entuziasmul, alimentat de victoria cu Austria: “Ca determinare și sacrificiu, lucrurile au venit de la ei”

Meciul s-a încheiat 1-1, un rezultat nefast, care a agitat apele la echipa națională, însă a urmat apoi o victorie importantă în Austria, scor 3-2, care a adus un nou val de entuziasm, de această dată înainte de meciul de baraj cu Islanda:

„Probabil am reușit să creăm o atmosferă destul de bună la nivel de grup, dar ca determinare și sacrificiu, lucrurile au venit de la ei. Tot meritul îl au băieții. Eu și staff-ul nu am făcut nimic decât să le dăm încredere.

Mai departe depinde doar de ei. În momentul în care vor exista rezultate nefavorabile, atunci noi suntem vinovați. Tot ceea ce înseamnă lucruri pozitive li se datorează jucătorilor. Strategia pentru meci o gândeam dinainte de acestea două meciuri și o voi gândi în continuare. Am dorit să vedem cum s-ar mobiliza și ajuta reciproc anumiți jucători de pe poziții apropiate.

În această seară ne-am edificat oarecum acest lucru, dar nu înseamnă că la meciul cu Islanda vom vedea aceeași echipă. Asta depinde de evoluțiile lor de la echipele de club, de minutele pe care le vor juca și de cum se vor prezenta la antrenamentele dinaintea meciului cu Islanda”, a spus atunci Rădoi.

Islanda i-a tăiat lui Mirel și declarațiile războinice: “Este rușinos că am ratat calificarea”

Numai că, pe data de 8 octombrie a venit înfrângerea cu Islanda, 1-2, pe fondul unui joc foarte modest făcut de naționala României. Discursul lui Mirel Rădoi după ratarea calificării a început să se schimbe:

“La cum am jucat primele 45 de minute, nu meritam să ne calificăm. Am început previzibil, lent, nu am găsit spații. Îi știam că sunt puternici, că ne vor bloca și că vor specula spațiile libere. Dar, nu vreau acum să dau vina pe jucători. Eu și staff-ul meu suntem vinovați pentru eșec.

De pe bancă s-a văzut acel cot, dar nu am văzut acolo dacă a atins mingea. Chiar și așa, am fi intrat în prelungiri dar tot nu știu dacă ne-am fi calificat. Am jucat prea puțin fotbal, pentru a ajunge să jucăm finala pentru Euro. Este rușinos că am ratat calificarea”, a spus Rădoi după ratarea calificării.

Înaintea meciului cu Norvegia, din nou încrezători: “Intrăm cu gândul la victorie. Jucătorii trebuie să știe că ăsta trebuie să fie singurul lucru când intră pe teren”

Înaintea meciului cu Norvegia, Mirel Rădoi a reiterat faptul că naționala României joacă la victorie fiecare meci și asta trebuie să fie mentalitatea și înaintea confruntării cu Norvegia, din Liga Națiunilor:

“E clar că vor fi schimbări în “primul 11”. Călătoria, oboseala, principiile de joc vor impune schimbări. Jucătorii încă par afectați după pierderea calificării. Trebuie să înclinăm balanța după ceea ce s-a întâmplat în Islanda.

Cred că în momentul de față trebuie să vorbim de forța grupului. Asta trebuie să primeze și au înțeles bine mesajul nostru. Fiecare încearcă să își aducă aportul. Nu știm care este “primul 11” al Norvegiei. Ar putea să intervină schimbări și la ei.

Jucătorii noștri vor avea contact astăzi cu ceea ce vor avea de făcut. Intrăm cu gândul la victorie. Jucătorii trebuie să știe că ăsta trebuie să fie singurul lucru când intră pe teren. Din acest punct de vedere, trebuie să stăm cât mai sus”, a spus Rădoi.

Declarație halucinantă după umilința cu Norvegia: “Să nu luăm prea multe cu Austria”

Însă, a venit umilința cu Norvegia și optimismul selecționerului a dispărut. Ba mai mult, discursul s-a dus într-o extremă foarte periculoasă, însuși pentru el. Pentru prima dată un selecționer al României a spus că obiectivul pentru meciul cu Austria este “să nu luăm multe”:

“Îmi e rușine de rușinea dumneavoastră. Sunt multe de discutat, dar mă voi limita la câteva idei. E clar că atunci când joci de această manieră nu poți avea mari așteptări. Sunt lucruri stranii pe care încerc să le înțeleg.

Nu știu cum o echipă care a jucat 120 de minute a făcut 3 schimbări, iar noi care am jucat 90 de minute și am făcut 7 schimbări nu am avut prospețime. Nu pot să remarc nimic, nici atitudine, nici reacție. Ne asumăm întreaga răspundere. Nu vorbim de un scor drastic, ci de o umilință.

La ce gânduri mă trec acum, mă gândesc la o limitare de scor în meciul de miercuri cu Austria. V-am răspuns sincer, poate mâine mă voi trezi mai optimist. Necalificarea din meciul cu Islanda ne-a afectat mental și nu am reușit să-i capacităm pe jucători pentru acest meci”, a fost discursul aiuritor al selecționerului după meci.

În doar o lună, Mirel Rădoi a trecut de la declarațiile războinice și pline de entuziasm în extrema opusă în care speră să nu ia multe de la Austria, echipă pe care a învins-o în urmă cu o lună în deplasare. Este totuși un pic cam … extrem.