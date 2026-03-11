CE TREBUIE SĂ ȘTII Primul meci pe banca FCSB vine cu amintiri tensionate pentru Mirel Rădoi

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi începe din această săptămână un nou capitol în cariera de antrenor, de această dată pe banca FCSB. Tehnicianul care a semnat cu campioana României până la finalul sezonului va debuta oficial duminică seară, de la ora 20:30, într-un meci care îi readuce în față o adversară ce i-a provocat una dintre cele mai tensionate episoade din perioada petrecută la Universitatea Craiova. FCSB va întâlni Metaloglobus, echipa care, în urmă cu ceva timp, a fost implicată într-un moment de mare tensiune între Mirel Rădoi și suporterii olteni.

Primul meci pe banca FCSB vine cu amintiri tensionate pentru Mirel Rădoi

În perioada în care o pregătea pe Universitatea Craiova, Rădoi a trecut printr-un episod extrem de delicat după un meci disputat la Clinceni, încheiat 0-0 cu Metaloglobus. Rezultatul i-a nemulțumit profund pe fanii veniți din Bănie, care și-au exprimat furia la finalul partidei și i-au apostrofat pe jucători.

ADVERTISEMENT

Antrenorul nu a rămas indiferent. . Tehnicianul a încercat atunci să calmeze spiritele și să le explice fanilor că echipa traversează un moment dificil, dar că atacurile directe la adresa jucătorilor nu vor rezolva nimic. Rădoi le-a luat apărarea elevilor săi și a cerut răbdare din partea suporterilor.

„Cu ce echipă țineți voi? Și, dacă tu îl înjuri, e mai bun mâine? Și voi, și ei, și noi suntem oameni. Nu s-a terminat nimic azi. Se poate întâmpla, cu toții avem supărări. Dacă stăm să ne tăiem capul după meciuri, nu rezolvăm nimic.

ADVERTISEMENT

Am ajuns să ne certăm noi între noi? Ne-ați și înjurat… Hai să vedem până la capăt. Dacă nu se rezolvă, vin în fața voastră și am plecat. Ei deja sunt sub presiune, lăsați-i puțin. De unde credeți că vin frustrările jucătorilor? Că n-au reușit săracii.

ADVERTISEMENT

Credeți-mă, au inima mare. Poate atât ne e valoarea și mie, și lor. Dar tot pentru voi ne batem, indiferent de stare. Am fost căpitan de echipă, nu-i ușor să stai în fața oamenilor și ei să te înjure. Nimeni nu vă contestă, noi, jucătorii, antrenorii, venim și plecăm, voi rămâneți de fiecare dată aici, indiferent de ce se întâmplă. Ei știu lucrurile astea, le știu de la mine”, a fost mesajul transmis atunci de Mirel Rădoi către galerie.

Sorin Cârţu, ironii pentru Mirel Rădoi: „Vorbeai de Rotaru şi acum unde te duci?”

pentru decizia de a antrena FCSB. În direct la FANATIK SUPERLIGA, preşedintele de onoare al Craiovei i-a reamintit lui Rădoi că se plângea de implicarea lui Rotaru:

ADVERTISEMENT

„Mirel Rădoi trebuie să antreneze, e bine că a revenit, vorbesc pentru el… Acuma unde revine, e alegerea lui. Am văzut discuţii că lui nu îi convenea să se bage cineva la echipă şi îl acuza pe domnul Rotaru.

Vorbeai de Rotaru şi acum unde te duci? La unul care vorbeşte şi mai mult. În sfârşit. V-am zis, am fost şi eu surprins. Ştii cum sunt toţi în poziţia aia de antrenor la FCSB…

Ţi se subminează munca, deşi poate este deosebită. El nu merită aşa ceva. Ştiţi părerea mea despre el. Un antrenor foarte bun, foarte bine pregătit. Singurele probleme: echilibrul lui emoţional, am spus de atunci”, a declarat Sorin Cârţu.

De ce a venit Rădoi la FCSB: „E clar că are sentimente mari pentru naşul lui şi pentru FCSB”

Preşedintele de onoare al Universităţii Craiova a declarat că este mirat de decizia lui Mirel Rădoi şi o pune pe seama sentimentelor pe care le are pentru FCSB şi pentru naşul Gigi Becali:

„M-a surprins, dar în sfârşit. Cu siguranţă, îi va ajuta foarte mult. Şi o să îndeplinească obiectivul de ‘conferinţă’. Că aşa zicea Gigi Becali că eram în ‘conferinţă’. Acum văd că e foarte bună ‘conferinţa’.

Merge şi ‘conferinţa’. Imaginea lui poate să aibă de suferit când intră Gigi Becali. Dar el a promis că nu mai intră şi Rădoi face tot. El este capabil să facă tot, dar când Gigi Becali va intra pe televizoare, imaginea lui va avea de suferit.

O să îl pui în balanţă cu Charalambous, cu toţi. S-a dus că poate are şi un sentiment că îl doare pentru FCSB. Apoi, s-a dus să îşi ajute naşul. E clar că are sentimente mari pentru naşul lui şi pentru FCSB. M-ar fi durut mai mult dacă ar fi venit la FCSB dacă era echipa în play-off”, a spus Cârţu.