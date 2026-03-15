Mirel Rădoi, decizie surpriză pentru repriza a doua din FCSB – Metaloglobus. Cum a reacționat după o primă parte sub așteptări

Meciul cu Metaloglobus a fost primul în care Mirel Rădoi a condus-o pe FCSB din postura de antrenor principal. Ce decizie a luat la pauză, contrar practicilor lui Gigi Becali
Cristian Măciucă
15.03.2026 | 21:56
FCSB a făcut o primă repriză modestă cu Metaloglobus, la meciul de debut al lui Mirel Rădoi ca antrenor la roș-albaștri. Tehnicianul în vârstă de 44 de ani nu a făcut însă nicio schimbare la pauză. Totuși, a fost nevoit să facă o înlocuire în primele 45 de minute.

Mirel Rădoi, nicio schimbare la pauză

FCSB nu a convins în prima repriză din prima etapă a play-out-ului. Deși a arătat determinare, la primul meci cu Mirel Rădoi pe bancă, campioana en-titre nu și-a creat decât o ocazie mare de gol, prin Florin Tănase, în minutul 41. În ciuda evoluției modeste din primele 45 de minute, fostul selecționer a decis să nu schimbe nimic la pauză. Înainte de mandatul lui Mirel Rădoi, la FCSB erau meciuri în care, după pauză, pe teren apăreau 3, 4 sau chiar 5 jucători noi.

Rădoi a schimbat însă în prima repriză, dar forțat de împrejurări. În prima repriză, FCSB l-a pierdut pe Vlad Chiricheș, accidentat. Anunțat titular de FANATIK, veteranul roș-albaștrilor n-a dus mai mult de jumătate de oră și a cedat din cauza problemelor musculare.

Cum a arătat FCSB la meciul cu Metaloglobus, primul cu Mirel Rădoi pe bancă

Cu excepția titularizării lui Vlad Chiricheș, Mirel Rădoi nu a schimbat prea mult primul „11” la FCSB. Noul tehnician al campioanei României a schimbat însă sistemul. Roș-albaștrii obișnuiau în mandatul lui Elias Charalambous să joace 4-3-3 sau 4-2-3-1. Acum, Rădoi a apărut într-un sistem 4-1-3-2.

Echipe de start a FCSB-ului cu Metaloglobus: M. Popa – Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Chiricheș – Cisotti, Tănase, Olaru – Miculescu, Bîrligea. În minutul 28, pe teren a apărut și Baba Alhassan. Internaționalul ugandez l-a înlocuit pe accidentatul Vlad Chiricheș.

Următorul meci al FCSB-ului, din etapa a doua a play-out-ului, este cu UTA Arad. Echipa lui Mirel Rădoi va primi vizita „Bătrânei Doamne”, vineri, 20 martie, de la ora 19:00.

1,65 e cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - UTA Arad
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
