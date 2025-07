Mirel Rădoi, declarația serii după Universitatea Craiova – FC Argeș 3-1: ”La cum jucăm toate echipele o să aibă ocazii împotriva noastră”

În ciuda faptului că talia echipei s-a mărit, la partida Universitatea Craiova – FC Argeș 3-1. Acest lucru l-a nemulțumit de Mirel Rădoi, care a avut un discurs ferm la declarații.

ADVERTISEMENT

Declarație spumoasă a lui Mirel Rădoi după Universitatea Craiova – FC Argeș 3-1

Imediat după , din etapa a 2-a a SuperLigii, tehnicianul ”alb-albaștrilor” nu și-a ascuns dezamăgirea pentru evoluția formației sale în prima repriză și a tras un semnal de alarmă.

”Am avut câteva momente și la 3-1, o situație la mijlocul terenului unde Mora s-a complicat. Era minutul 87, se putea întâmpla orice. A părut o partidă ușoară, dar nu a fost așa. FC Argeș este o echipă agresivă, compactă. Cred că va aduna multe puncte.

ADVERTISEMENT

Astea sunt supărările. Știam unde bat. Dacă sunt surprize, dezamăgirea nu e mare, dar momentele de vizibilitate maximă când știm unde vine mingea… La cum jucăm, toate echipele o să aibă ocazii împotriva noastră. Ne asumăm ocazii de 1 contra 1, jucăm cu 7 fotbaliști în careul advers. Dar ne asumăm și vom găsi resurse să continuăm toată partida așa.

Am mărit talia. Asta a fost una dintre problemele noastre sezonul trecut. Din cauza taliei nu am putut fructifica toate ocaziile. Exersăm mult mai mult, inclusiv dimineața asta. Datorită taliei trebuie să încercăm ca lucrurile astea să se desfășoare într-un mod normal”, a spus Rădoi, la .

ADVERTISEMENT

Unde se va decide ”dubla” cu Sarajevo

Antrenorul Universității Craiova a explicat că va trebui să lucreze mult mai mult cu elevii săi la finalizare și a lăsat să se înțeleagă că există posibilitatea ca Nicușor Bancu să prindă un transfer în această vară.

ADVERTISEMENT

”Matei are o liniște în joc, asta m-a făcut să-l aduc la Universitatea Craiova. Am vorbit cu cei de la Steaua, toți mi-au vorbit frumos de el. Am încercat să aflu lucruri despre el, familia lui. Copilul făcea o oră din Pantelimon în Ghencea, asta îmi arată seriozitatea lui. Merita mai multe minute, dar nu am vrut să se accidenteze și să rămânem în 10.

ADVERTISEMENT

Sarajevo are același sistem cu noi. Își asumă situații, presing. Echipa care va fi mai concentrată va câștiga. În prima partidă am avut 12 ocazii clare, am marcat 3 goluri, astăzi 9 ocazii, am marcat 3 goluri. Trebuie să mai lucrăm la finalizare.

Și eu aș vrea, la fel ca suporterii, să câștigăm toate partidele. Câteodată nu putem. Nu că trecem printr-o zi proastă, poate și adversarul este într-o formă bună. Cu Sarajevo va fi testul final. (n.r. – pleacă Bancu?) Dacă va juca așa, da. Trebuie să găsim soluții”, a afirmat Mirel Rădoi.