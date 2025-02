Mirel Rădoi, declarații tari înainte de Universitatea Craiova – Poli Iași: „Dacă jucătorii au dat 100% până acum, eu am nevoie de 110%”

Universitatea Craiova și Poli Iași au schimbat antrenorii înaintea întâlnirii directe de pe stadionul „Ion Oblemenco”, care se va juca duminică, de la ora 17:15. Mirel Rădoi i-a pus gând rău lui .

Mesajul lui Mirel Rădoi înainte de Universitatea Craiova – Poli Iași: „Să simtă adversarul că jucăm acasă și îi așteaptă un meci dificil”

La prezentarea oficială la , Mirel Rădoi a vorbit despre partida cu Poli Iași de pe „Ion Oblemenco”. Tehnicianul „juveților” și-a propus să schimbe fața „alb-albaștrilor” până la primul meci pe care-l va disputa în SuperLiga.

Fostul selecționer le-a transmis un mesaj jucătorilor de la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi vrea să vadă o schimbare în atitudinea elevilor săi la partida cu Poli Iași: „Ar fi important să simtă adversarul că jucăm acasă, când intră pe Ion Oblemenco să simtă că îi așteaptă un meci foarte dificil.

Să simtă că pe terenul Universității Craiova este la fel cum era pe vremea când eram jucător. Am fost căpitan la Steaua, am jucat în Champions League și la echipa națională… Nu se câștiga ușor la Craiova, chiar am pierdut meciuri. Aș vrea ca jucătorii să se uite la clipuri și să vadă cum era Ion Oblemenco înainte.

Dacă jucătorii au dat 100% până acum, eu am nevoie de 110% și sper ca până duminică să îi fac să înțeleagă. Suporterii au venit într-un număr mai mic la ultimele partide, e clar că avem o problemă, e datoria noastră să îi facem să se întoarcă pe stadion”.

Suprafața de joc din meciul cu tur cu Poli Iași l-a șocat pe Mirel Rădoi: „Astfel de lucruri nu se pot întâmpla în 2025”

„Vreau să câștigăm cu Iași, pentru mine cel mai important moment este meciul cu Iași de duminică. În momentul de față nu vreau să vorbesc despre lucruri mărețe, pentru că noi trebuie să fim siguri că o să fim în play-off.

Nu am cum să nu mă gândesc la partida din tur cu Iași, mi se pare imposibil să vedem așa ceva în România. Clubul a investit bani în Ivan, Cicâldău și Mitriță, jucători de națională care nu pot să își expună calitățile.

Pierzi trei puncte acolo, mai pierzi două la Ploiești. Orice altă echipă putea să fie pe teren, acele meciuri nu trebuiau să se dispute. Astfel de lucruri nu se pot întâmpla în 2025 dacă vrem să mergem la Campionatul Mondial.

Putem spune că orice meci e unul greu, pentru că nu știm exact cum vor juca. Noul antrenor vine cu entuziasm, încearcă să aducă o atitudine pozitivă și agresivă la nivelul jucătorilor. Una din cele două echipe a fost inspirată prin schimbarea antrenorului, să sperăm ca aceea va fi Universitatea Craiova”, a spus Mirel Rădoi.

Schimbă sistemul? Răspunsul lui Mirel Rădoi

„De fiecare dată când vom intra în teren va trebui să știm că scopul nostru va fi câștigarea celor trei puncte. Vreau să văd jucători care nu intră relaxați pe teren. În momentul în care arbitrul va fluiera vreau să îi văd că vor lua cuțitul în dinți și încep să îl arunce pe câmpul de luptă.

În timpul partidei contează zonele pe care ți le lasă adversarul și zonele pe care vrei să le ataci sau să le aperi. Sistemul va fi schimbat în dinamica jocului. Pentru mine este mai important sistemul pe care-l vom avea când vom avea mingea și sistemul pe care-l vom juca când nu o să avem mingea.

Am un sistem în minte, dar trebuie să văd cum răspund jucătorii și cât de repede înțeleg lucrurile”, a mai spus antrenorul Universității Craiova.

Conferința de prezentare a lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova