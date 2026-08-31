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Mirel Rădoi a fost demis de la Gaziantep, după doar șapte meciuri la conducerea echipei din SuperLiga Turciei. Decizia vine la 24 de ore de la înfrângerea suferită în fața celor de la Rizespor, scor 1-2. Ce sumă a încasat tehnicianul pentru a rupe înțelegerea de gruparea turcă.

Suma cu care turcii l-au convins pe Mirel Rădoi să rezilieze contractul cu Gaziantep

pe 31 august 2026, devenind liber de contract. Decizia a fost luată de comun acord cu conducerea clubului turc. Tehnicianul român fusese numit în funcție pe 22 aprilie 2026 și semnase inițial un acord valabil pe un an și jumătate (18 luni). Mandatul său s-a încheiat prematur, după o perioadă de doar 4 luni.

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La formația turcă, Mirel Rădoi avea un (75.000 de euro pe lună). El încasase în aprilie 100.000 de euro drept primă de instalare pe banca tehnică. Pentru cele 4 luni în care a stat la echipă, antrenorul român a primit aproximativ 300.000 de euro. În mod normal, dacă și-ar fi dus contractul până la final, antrenorul român ar mai fi avut de încasat 1.050.000 de euro. A renunțat la o mare parte din acești bani, din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK suma cu care a fost convins să accepte rezilierea contractului înainte de termen fiind de 200.000 de euro.

De ce a plecat, de fapt, Mirel Rădoi de la Gaziantep FK

Cel care a vorbit despre de Mirel Rădoi a fost Dagdeviren Guney, vicepreședintele lui Gaziantep FK. El a postat pe pagina sa de X un mesaj cu privire la acest subiect. Omul de afaceri l-a lăudat pe antrenorul român și a lăsat de înțeles că această ruptură s-a produs din simplul motiv că el avea o viziune diferită față de conducerea clubului vizavi de cum ar trebui să se lucreze pentru îndeplinirea obiectivelor echipei.

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Revine Mirel Rădoi la FCSB? Ce a spus Mihai Stoica

Mirel Rădoi a ajuns la Gaziantep după ce, anterior, a pregătit-o pentru scurt timp pe FCSB. Rămas liber de contract, iar FCSB trecând printr-o nouă perioadă de instabilitate, numele său a fost legat imediat de o posibilă revenire la formația „roș-albastră”. . „(n.r. Ce șanse sunt ca Mirel Rădoi să revină la FCSB după ce a fost dat afară de la Gaziantep?) Nu știu ce să zic. Cu Gigi orice se poate”, au fost cuvintele lui Mihai Stoica în exclusivitate la MM la FANATIK luni, 31 august 2026.

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În cele 7 partide pe banca tehnică a lui Gaziantep, bilanțul lui Mirel Rădoi a fost o victorie, o remiză și 5 înfrângeri. Al doilea mandat al tehnicianului pe banca FCSB-ului (martie – aprilie 2026) a însumat doar 5 meciuri oficiale, înregistrând o medie de 2,00 puncte pe meci (3 victorii, o remiză și o înfrângere).

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