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Conform „tradiției” aventurilor sale din ultimii ani, Mirel Rădoi (45 de ani) a rezistat foarte puțin și la Gaziantep. Fostul antrenor de la Universitatea Craiova și FCSB, cluburi antrenate în ultimele 12 luni, pleacă și din Turcia, după numai șapte meciuri pe banca echipei din Super Lig. Marius Șumudică a făcut o serie de dezvăluiri despre acest „divorț” Rădoi – Gaziantep.

Culisele demiterii lui Mirel Rădoi de la Gaziantep

În ultima etapă jucată în Turcia, Gaziantep, cu Mirel Rădoi pe bancă, a pierdut pe teren propriu, scor 1-2, în fața lui Rizespor, în etapa a 3-a. Bașcanii turcilor nu au mai avut răbdarea cu românul și ar fi decis să rupă înțelegerea. O serie de ședințe la clubul din Super Lig, desfășurate în ultimele ore, i-ar fi deci soarta lui Rădoi.

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în ultimii ani, Marius Șumudică a vorbit, la FANATIK SUPERLIGA, despre ceea ce i s-a întâmplat omologului său. Antrenorul de la CFR Cluj, care încă are multe conexiuni în Turcia, inclusiv la Gaziantep, confirmă faptul că Rădoi este istorie pe banca turcilor.

„Șumi” spune că a primit un telefon din Turcia în care i s-a spus că cei din conducerea lui Gaziantep au luat decizia de a întrerupe orice colaborare cu Mirel Rădoi, antrenor adus în aprilie 2026. „Aseară (n.r. duminică, 30 august) am primit un telefon și mi s-a spus că au luat decizia să întrerupă orice colaborare cu el”, spune Șumudică.

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De ce a fost înlăturat Mirel Rădoi de la Gaziantep

Marius Șumudică a detaliat și motivele care i-au făcut pe cei de la Gaziantep să renunțe la Mirel Rădoi. Rezultatele extrem de modeste au stat, se pare, la originea deciziei radicale. În plus, Rădoi a mai făcut și o serie de transferuri care nu au fost pe placul fanilor. Florin Ștefan, venit de la Universitatea Craiova, a fost apostrofat în ultima etapă.

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„Un cumul de factori din ce ziceau ei. Rezultatele, care nu erau satisfăcătoare. Ei nu uită niciodată nici ce s-a întâmplat sezonul trecut, unde au avut marea majoritate a meciurilor, dacă nu chiar toate, numai înfrângeri. Apoi acest an pe care l-au început dezastruos din punctul lor de vedere. Ei considerau că au făcut eforturi. Au mers pe mâna colectivului tehnic de acolo în alegerea de jucători. O mare problemă a fost și aceasta cu, cu Florin Ștefan, cu jucătorul, fiindcă din minutul 20 el a fost huiduit”, explică Șumudică.

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Ce i s-a întâmplat antrenorului român în Turcia

, Șumudică a povestit la FANATIK SUPERLIGA motivul incredibil care a făcut ca și el să fie demis de la același club, în urmă cu mai mulți ani. Deși învinsese granzii Galatasaray, Fenerbahce și Beșiktaș, românul a fost îndepărtat din cauza unei declarații care i-a revoltat pe șefii clubului.

„Eu, în trecut, după 20 de etape eram pe primul loc cu ei (n.r. cu Gaziantep). Bătusem Galatasaray, Fener și cu Beșiktaș. Eram neînvins de un an de zile acasă. Și am dat o declarație nefericită. M-au întrebat ce voi face dacă nu mai sunt bani la club? Din ce vei trăi? Și am spus că o rog pe soția mea să îmi trimită niște bani, nu-i problemă. Asta i-a deranjat foarte mult, iar într-o oră am fost demis. Adică ei au considerat o ofensă contra orașului, contra sponsorilor”, spune „Șumi”.

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În privința lui Mirel Rădoi, acesta a făcut la rândul său o serie de declarații nefericite, care i-au lezat, se pare, pe cei din conducerea clubului. „În afară de rezultatele negative, cei de la Gaziantep s-au mai simți lezați și de aceste declarații făcute de Rădoi față de teren, de autorități, că nu-i ajută. Aceste lucruri au pus capac”, explică Șumudică.