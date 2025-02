Mirel Rădoi, detalii din „infirmeria” Universității Craiova înaintea meciului cu Unirea Slobozia: „A vomitat de câteva ori”

Mirel Rădoi a prefațat partida Unirea Slobozia – Universitatea Craiova, care se va juca sâmbătă, de la ora 16:00. Fostul selecționer a vorbit despre problemele de lot din lotul oltenilor după ultimele două meciuri din SuperLiga.

Mirel Rădoi, probleme de lot înainte de Unirea Slobozia – Universitatea Craiova: „Să vedem dacă poate să facă deplasarea”

pleacă la Clinceni cu gândul să câștige cele trei puncte puse în joc cu Unirea Slobozia. Mirel Rădoi i-a analizat pe elevii lui Adrian Mihalcea și le-a găsit punctele slabe. Tehnicianul oltenilor a ținut să îi transmită un mesaj și lui .

ADVERTISEMENT

„Înainte să îți răspund aș vrea să îi urez baftă lui Elvir, mai puțin meciurile contra noastră. Sper că și-a găsit liniștea și va reuși să joace meci de meci. Întâlnim un adversar cu un antrenor bun. L-am avut coleg, eu eram la naționala de tineret și el era secundul lui Cosmin la naționala mare.

Un antrenor care merge până la detaliu în analiza adversarului. În momentul în care a început partida echipa lui știe cum va juca adversarul și cum trebuie să interpreteze momentele de joc. Sunt o echipă cu o organizare foarte bună, închid spațiile.

ADVERTISEMENT

Nu va fi deloc ușor al treilea meci într-o săptămână pentru noi, dar eu cred că suntem pregătiți pentru partidă din punct de vedere mental. Am reușit să pregătim analiza, jucătorii vor lua contact cu adversarul în seara asta”, a spus Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi: „Nu o să avem probleme din punct de vedere fizic”

„În ziua jocului o să avem a doua parte a analizez. Încercăm să le integrăm pe toate în antrenamentul de 70 de minute pe care-l avem azi. Suferim cu lipsa lui Badelj, o să vedem dacă mai apar alte probleme. Iago a avut o enterocolită în dimineața asta, a vomitat de câteva ori și nu se simte foarte bine. Să vedem dacă poate să facă deplasarea.

ADVERTISEMENT

E clar că după două victorii în patru zile suntem pe o pantă ascendentă. Sper să reușim să ne adunăm forțele, băieții au făcut ieri un antrenament de refacere foarte bun. Chiar dacă o să suferim din punct de vedere fizic nu o să avem mari probleme.

Au un bloc foarte compact în defensivă, ai foarte puțin spațiu între linii. Este o distanță relativ scurtă între cei patru de pe linia de fund, e greu să joci în spatele lor. Nu aș putea să divulg slăbiciuni, prefer să le păstrăm pentru noi”, a mai spus antrenorul.

ADVERTISEMENT

„Gladiatorul” Carlos Mora, mesaj special pentru fani: „M-am simțit emoționat”

„Cred că este un meci foarte important, în care trebuie să facem ce am făcut și înainte, să câștigăm și să adunăm puncte. E important pentru echipă să câștigăm, va fiu un meci foarte dificil. Am muncit bine cu antrenorul Mirel Rădoi și cred că tot grupul este fericit.

Secretul meu e să dau tot ce pot zilnic ca și cum ar fi ultima partidă de fotbal pe care aș juca-o. Sunt fericit și mă simt bine ca fundaș dreapta, cred că am făcut o treabă bună pe această poziție. Am fost utilizat de mai multe ori fundaș dreapta, am făcut-o bine și mă simt excelent.

Este prima dată când voi juca împotriva celor de la Slobozia, totuși cred că meciul anterior a fost unul extrem de intens, foarte bun. Mergem la Clinceni cu gândul la cele trei puncte, asta e mentalitatea pe care trebuie să o avem când intrăm pe teren.

M-am simțit emoționat, nu știu câți suporteri au fost pe stadion, dar mi s-au părut foarte mulți. Mă simt fericit datorită lor pentru că noi cumva îi răsplătim într-un mod bun pentru ceea ce fac pentru noi. La final cel mai important e să fie suporterii fericiți.

De fiecare dată sper să le răsplătim efortul lor de a veni pe stadion cu familia, în frig, în orice condiții. M-am simțit emoționat cu ei în tribună, mereu vom da 100% pentru ei, căci avem responsabilitatea de a câștiga la final”, a declarat costaricanul.