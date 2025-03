Mirel Rădoi, dezamăgit de elevii săi după FCSB – Universitatea Craiova 1-0: „Nu am jucat ce am pregătit!” + Ce a spus despre arbitraj: „Îl copiez pe Mourinho!”

Mirel Rădoi, antrenorul oltenilor, a oferit o primă reacție la finalul meciului pierdut în fața campioanei en-titre.

Update: Ce a spus Mirel Rădoi la conferința de presă de după FCSB – Universitatea Craiova 1-0

Antrenorul oltenilor a fost prezent și la conferința de presă ce a urmat meciului FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Rădoi a spus încă o dată ce l-a nemulțumit la jocul de pe Arena Națională, dar și ce urmează pentru echipa sa în play-off.

„Lucrurile astea le simt!”

„Pentru mine nu a fost tensiune, am încercat cumva chiar să fiu echilibrat, dar și eu ca și cei din teren am jucat fotbal, nu am jucat hochei. Pot să simt un arbitraj și cu asta închei. Sper ca fiecare să-și vadă de treaba lui.

Eu de fotbal, de tactică, de ce am pregătit și ei doar de arbitraj. Lucrurile astea le simt, le-am trăit pe propria piele și nu-mi plac. Nu aduc un lucru bun fotbalului.

Ne uităm ce se întâmplă în Europa și după zicem că ne-au furat arbitrii. Mă limitez la asta, nu mai am nimic de discutat. Eu încerc să-mi caut mie greșelile, ce am greșit tactic, ce le pot transmite băieților la final pentru că erau foarte dezamăgiți de rezultat. De multe ori avem de învățat mai multe dintr-o înfrângere decât dintr-o victorie.

„Din momentul ăsta, toate concentrarea este pentru meciul de sâmbătă!”

Că nu mi-a convenit e una, asta nu înseamnă că asta duce către o viciere de rezultat. Dacă asta s-a întâmplat, îmi cer scuze, n-am vrut să zic asta. Am simțit o manieră tendențioasă, dar nu asta a făcut ca noi să nu terminăm pe prima poziție și să câștigăm. După aspectul reprizei a doua, am fi meritat un rezultat de egalitate.

În cel mai slab an, campioana a reușit să câștige 19 puncte. Nu stau foarte bine cu matematica, mai ales că ați râs de mine cu bacalaureatul, dar am încercat să fac anumite calcule.

Dacă am avea 6 victorii în primele 6 meciuri, cred că am fi campioni. Din momentul ăsta, toate concentrarea este pentru meciul de sâmbătă, avem 6 finale. După aceea vedem. Dacă nu iese victorie sâmbătă, o lungim din nou cu 6 victorii”

Rădoi, reacție la conferința de presă de după eșecul cu FCSB

Mirel Rădoi a spus totul după FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Cum a reacționat antrenorul

Seria de rezultate pozitive a lui Mirel Rădoi de la revenirea sa pe banca tehnică a Universității Craiova luat sfârșit chiar în fața FCSB-ului, fosta sa echipă. Derby-ul a fost decis de

După meci, fostul mare mijlocaș român a oferit o primă reacție, dezamăgit de faptul că elevii săi nu au aplicat ceea ce au pregătit temeinic înaintea jocului de duminică seară.

„I-am respectat prea mult!”

„Nu am reuşit să ducem meciul în zona centrală, aşa cum ne-am propus. Au intuit foarte bine, au ştiut să blocheze spaţiile alea. Circulaţia balonului a fost destul de lentă şi le-a dat timp să se reorganizeze.

Am pierdut foarte multe mingi. Până la urmă e bine că a venit acum această înfrângere. Speram să fi marcat noi primii. Pe mine alte lucruri mă surprind neplăcut. Am pregătit ceva şi am arătat puţin.

Felicitări FCSB-ului, nu putem spune că meritam victoria în seara asta sub nicio formă. Nu era poziţionarea pe care noi am pregătit-o. Poate din cauza presiunii, poate i-am respectat prea mult. E o lecţie bună, atât pentru mine, cât şi pentru jucători.

Ştim la ce să ne aşteptăm, ne ştim limitele, nu suntem imbatabili. Valoarea o arată prima repriză. Sub presiune nu am reuşit să jucăm ce ne-am propus. O să am o reacţie mâine dimineaţă pentru că nu am jucat ce am pregătit foarte bine”, a spus Mirel Rădoi, conform

„Dacă vorbesc o să am probleme!”

Mirel Rădoi a vorbit ulterior și despre arbitraj. , iar deciziile ulterioare ale „centralului” Marian Barbu l-au iritat și mai tare pe parcursul jocului.

„(n.r: despre galbenul pe care l-a primit) Galbenul, aş încerca să îl copiez pe Mourinho, dacă vorbesc o să am probleme. Prefer să îmi văd de treaba mea. Aş fi vrut să câştigăm acest meci şi stadionul să nu-mi scandeze numele.

Aş fi preferat jocul din prima repriză să fie altul. Planul a fost simplu, trebuia să ne ţinem de el. Aici trebuie să intervin eu. (n.r: despre arbitraj) Nu vreau să ajung la Comisii, mă limitez la atât”, a mai spus Mirel Rădoi.