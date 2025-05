Mirel Rădoi dezvăluie promisiunea făcută lui Mihai Rotaru: „I-am spus că plec”

încă din acest sezon spre câștigarea unui trofeu. Oltenii au clacat în meciurile importante și au fost eliminați din Cupa României, iar în campionat speră la podium. Tehnicianul știe care este problema fotbaliștilor din România și a dezvăluit ce i-a spus lui Mihai Rotaru în momentul revenirii sale la Craiova.

Mirel Rădoi a disecat problema fotbaliștilor români: „Străinii în loc să tragă jucătorii noștri după ei, se transformă și ei în români”

Mirel Rădoi, antrenor la Universitatea Craiova, este sigur că mentalitatea fotbaliștilor români trebuie schimbată pentru a putea face performanță la nivel înalt. Fostul internațional român recunoaște că până și el are nevoie de mai mult echilibru la acest capitol și că încă lucrează la asta, însă fără prea multe rezultate.

Tehnicianul oltenilor crede că SuperLiga nu poate atrage jucători străini de valoare, care să poată trage după ei jucători de la noi din țară. Mai mult decât atât, el spune că toți fotbaliștii străini din SuperLiga „se transformă în români”:

„Parcă toată România e Oltenia. La nivel de mentalitate nu avem echilibru. Inclusiv eu încerc să îmbunătățesc asta și reușesc foarte greu. Ne lipsește echilibrul și cred că va mai dura zeci de ani până vom ajunge la o mentalitate cum este cea a jucătorilor străini.

Sunt o mulțime de jucători care vin în România și în loc să se ia jucătorii români după ei, devin ei români. Am și eu glumele mele cu jucătorii străini și le mai zic să aibă grijă că deja s-au românizat 50%”, a declarat Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi a dezvăluit ce i-a promis lui Mihai Rotaru în momentul încheierii primului său mandat la Universitatea Craiova

Mirel Rădoi se află la al doilea mandat la Universitatea Craiova. după ce și-a încheiat socotelile cu naționala de fotbal a României, unde a fost selecționer între 2019 și 2021:

„Când am plecat atunci, i-am spus patronului că plec pentru că în momentul acela nu puteam să aduc îmbunătățiri și nu aș fi făcut altceva decât să înrăutățesc situația echipei, dar mă voi întoarce, astea au fost cuvintele pe care i le-am spus.

În dimineața când m-a sunat după ce a terminat de tot cu Costel, i-am spus dacă își aduce aminte de acel moment când am semnat rezilierea, iar el mi-a răspuns că de-asta m-a și sunat. Am de luat o revanșă și am venit mult mai încrezător decât am fost prima oară”, a mai spus Mirel Rădoi.