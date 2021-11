Mirel Rădoi, dorinţă arzătoare de a conduce o echipă de club! Episoadele care “au trădat” intenţiile selecţionerului

Naţionala României este aproape de calificarea la barajul pentru Campionatul Mondial, însă Mirel Rădoi a surprins pe toată lumea după victoria cu Armenia, când şi-a anunţat plecarea de la naţională, indiferent de rezultatele cu Islanda şi Liechtenstein.

Mirel Rădoi, dorinţă arzătoare de a conduce o echipă de club!

Decizia a provocat un adevărat cutremur în spaţiul public, în condiţiile în care selecţionerul nu a aşteptat nici măcar finalul campaniei de a face acest anunţ. Cu şase puncte, România merge la baraj, însă zarurile nu sunt aruncate încă.

Este un anunţ riscant al selecţionerului, în condiţiile în care România mai are două hop-uri de trecut până la următoarea staţie numită “baraj”, în drumul spre Campionatul Mondial. Islanda, chiar dacă a avut o campanie dezastruoasă, rămâne un adversar incomod.

ADVERTISEMENT

A vrut să plece după Euro 2019! Atunci, mirajul de a conduce echipa la Jocurile Olimpice a fost prea mare

Nu este prima dată când Mirel Rădoi vrea să preia o echipă de club. Prima dată s-a întâmplat după parcursul de excepţie de la Europeanul de tineret din 2019, când România a ajuns până în semifinale.

Atunci, selecţionerul a vrut să preia o echipă de club, însă mirajul de a conduce naţionala la Jocurile Olimpice de la Tokyo a fost unul prea mare şi Rădoi a rămas în funcţie şi pentru următoarele preliminarii pentru Euro U-21.

ADVERTISEMENT

A ezitat să preia echipa națională! Mai multe runde de negocieri cu Burleanu

În luna noiembrie a anului 2019, România pierdea cu 0-5 în Spania şi selecţionerul Cosmin Contra a fost destituit. Mirel Rădoi a fost varianta agreată a şefilor de la FRF, însă selecţionerul “tricolorior mici” a refuzat, iniţial, oferta.

Răzvan Burleanu a insistat ca Mirel Rădoi să preia naţionala mare înaintea barajului cu Islanda pentru Euro 2020. Federalii ştiau că promovarea lui Rădoi la echipa mare era şi o lovitură de imagine, antrenorul fiind pe cai mari după semifinala de Euro.

ADVERTISEMENT

Şefii de la FRF l-au asigurat pe Mirel Rădoi că el va conduce echipa olimpică la Tokyo, factor decisiv în convingerea antrenorului de a prelua echipa mare a României. Rădoi a fost numit pe 26 noiembrie la cârma naţionalei, însă debutul său a întârziat un an din cauza pandemiei.

Ofertat de Universitatea Craiova după ce a pierdut barajul! FRF nu l-a lăsat să plece

Luna de miere a durat doar o lună pentru că în octombrie 2020, România a pierdut barajul cu Islanda, scor 1-2, şi apăreau primele critici pentru selecţionerul Rădoi. Iar imediat după barajul pierdut, au apărut şi ofertele pentru selecţioner.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova l-a vrut pe Mirel Rădoi pe banca tehnică, însă FRF nu a vrut să îl lase să plece pe actualul selecţioner. Înţelegerea cu Rădoi a fost scadentă în noiembrie 2021, la finalul grupei preliminare pentru Campionatul Mondial din 2022.

Și-a anunțat plecarea la conferința de presă după victoria cu Armenia

România a avut câteva rezultate modeste în campania pentru Mondialul din Qatar, selecţionerul fiind aspru criticat după înfrângerea din Armenia, scor 2-3. Însă, “tricolorii” şi-au revenit şi au urcat pe locul doi în grupă după victoria din retur cu armeenii, scor 1-0, pe noul stadion Steaua.

ADVERTISEMENT

După victoria care i-a dus pe “tricolori” pe locul doi, la conferinţa de presă de după meci. Selecţionerul a spus că nu îşi va prelungi cu nicio zi contractul cu FRF, indiferent de oferta pe care o va primi:

“Nu mă poate întoarce nimic, nici măcar soția”

“Eu am contract până în noiembrie, mai departe este treaba Federației. Oferte au fost până acum și le-am refuzat. Din punctul ăsta de vedere vă dau cuvântul meu că nu am niciun contact, nicio ofertă. Nu mă poate întoarce nimic, nici măcar soția. Și dacă Federația ar face o ofertă, nu aș accepta.

E un ciclu care s-a terminat. Federației nu am ce să îi reproșez. Am ezitat la început să vin la echipa națională pentru că aș fi vrut să termin campania pe care am avut-o la tineret. Văzând lucrurile care s-au întâmplat acolo, m-am ambiționat și am acceptat să vin la echipa mare”, a spus Mirel Rădoi.

“Aș accepta și o ofertă din România”

Selecţionerul a recunoscut că vrea să antreneze o echipă de club şi nu ar refuza o ofertă din Liga 1 dacă proiectul ar fi unul interesant:

“Aș accepta și o ofertă din România, da. Dacă nu vor să mă dea afară după trei luni, cu siguranţă! Pentru un joc spectaculos, ai nevoie de timp, pentru a juca ce doreşti. Ai nevoie de o perioadă mai lungă, e greu de realizat în România, dar sunt cluburi care încep să aibă răbdare”, a spus Rădoi.

Însă, până să plece de la echipa naţională, va fi pe bancă pentru meciurile cruciale cu Islanda şi Liechtenstein, care pot trimite România la barajul pentru Campionatul Mondial din 2022.