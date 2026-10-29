Sport

Mirel Rădoi, dorit de echipa împotriva căreia noul Balon de Aur a jucat ca portar. Jurnaliștii au reacționat prompt: „Un necunoscut”

Gabriel-Alexandru Ioniță
29.10.2026 | 23:00
Mirel Radoi dorit de echipa impotriva careia noul Balon de Aur a jucat ca portar Jurnalistii au reactionat prompt Un necunoscut
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Posibilă destinație surprinzătoare pentru Mirel Rădoi. Foto: Profimedia
Mirel Rădoi, aproape de revenirea în antrenorat după despărțirea de turcii de la Gaziantep FK! Care este echipa care îl vrea și ce au scris jurnaliștii
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Mirel Rădoi (45 de ani) este în continuare liber de contract după despărțirea de turcii de la Gaziantep FK, moment produs la finalul lunii august, după doar șapte meciuri. Acum, revenirea lui pe banca tehnică s-ar putea produce mai rapid decât s-ar fi așteptat în principiu mai toată lumea, iar destinația ar putea fi una destul de surprinzătoare.

Mirel Rădoi ar fi dorit în prezent în Grecia, de Asteras Tripolis

La scurt timp după ce Dumitru Dragomir a spus în exclusivitate pentru FANATIK faptul că este convins că în decurs de doar câteva luni Rădoi va reveni în România și va semna cu una dintre echipele importante din SuperLiga, în spațiul public a început să circule ipoteza conform căreia fostul tehnician de la FCSB și Universitatea Craiova ar fi dorit în Grecia.

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Informația a fost oferită în premieră de către gsp.ro, iar ulterior a ajuns să fie comentată și în presa de sport din această țară. Echipa interesată de serviciile lui Mirel Rădoi ar fi Asteras Tripolis, formație aflată în prezent pe locul 11 în clasamentul din Grecia. Asteras este formația împotriva căreia Harry Kane, noul Balon de Aur, a jucat ca portar pe finalul unui meci disputat în Europa League. 

De asemenea, la gruparea din Tripolis a evoluat în trecut fostul internațional român Dorin Goian. Revenind, cei de la Asteras s-au despărțit de antrenorul lor, Giorgos Antonopoulos, după un start slab de sezon, iar în prezent se încearcă numirea unui alt tehnician, iar Rădoi, după cum s-a notat anterior, s-ar afla pe listă.

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Cum au comentat jurnaliștii din Grecia această variantă

Doar că jurnaliștii din Grecia nu ar fi chiar încântați de această variantă, iar în acest sens este foarte relevant un comentariu făcut de cei de la iapopsi.gr, care l-au descris pe Mirel Rădoi drept „un antrenor necunoscut la nivel internațional”: „Asteras este în contact cu un antrenor necunoscut la nivel internațional pentru a prelua echipa. Potrivit informațiilor apărute, Mirel Rădoi este principalul candidat pentru preluarea băncii tehnice, cele două părți fiind în discuții avansate”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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