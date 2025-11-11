Mirel Rădoi, “drama queen” şi la echipa naţională! Şi-a anunţat plecarea într-un moment critic: “Asta e problema!”

ADVERTISEMENT

Eșecul de pe “Ion Oblemenco” cu UTA Arad, scor 1-2, l-a determinat pe Mirel Rădoi să-și anunțe, în vestiar, plecarea de la Universitatea Craiova. A fost pentru a 6-a oară în zece luni când fostul internațional și-a manifestat intenția de a demisiona. La fel procedase și în timpul mandatului de selecționer, când a părăsit naționala României într-un moment critic.

Mirel Rădoi și-a anunțat plecarea de la echipa națională, după care “tricolorii” au ratat barajul

În octombrie 2021, Mirel Rădoi, la momentul respectiv selecționer al echipei naționale, își anunța, pe neașteptate, plecarea de pe banca “tricolorilor”. Atunci, prima reprezentativă se afla într-un moment critic. Avea nevoie de două victorii, cu Islanda și Liechtenstein pentru a-și asigura prezența la baraj pentru calificarea la Campionatul Mondial din Qatar.

ADVERTISEMENT

Rădoi preciza, atunci, că nu va mai rămâne și la baraj, unde România nici măcar nu s-a calificat. În direct la Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, i-a luat apărarea fostului selecționer, pe care nu îl consideră un om schimbător.

“A plecat când i s-a terminat contractul”, a punctat Stoichiță, contrat, imediat de reputatul jurnalist Marius Mitran.

ADVERTISEMENT

“Când i s-a încheiat contractul? Înaintea meciului decisiv, ține conferință de presă și spune că-și dă demisia. Chiar înainte de meciul decisiv pentru calificare, după care urmau barajele, el a ținut o conferință de presă în care a spus: ăsta va fi ultimul meu meci. El (n.r. Mirel Rădoi) după fiecare meci își dă demisia, ca să sintetizăm”, a fost reacția ziaristului.

ADVERTISEMENT

Rădoi, susținut însă în continuare de Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF

În continuare, Stoichiță i-a ținut partea lui Rădoi. “Și a stat la meciul decisiv. Și-a a încheiat contractul. Asta e altceva (n.r. că și-a anunțat plecarea înainte de meciul decisiv)”, a spus oficialul de la Casa Fotbalului.

Directorul tehnic al FRF este de părere că dar și pentru că vrea de la elevii săi mai mult decât aceștia pot oferi.

ADVERTISEMENT

“Sunt atâtea caractere într-un grup fotbalistic încât tu, ca antrenor, care ești șeful vestiarului, trebuie să ai o foarte mare abilitate să navighezi printre ei, printre toate caracterele, printre toate obiceiurile, interesele… pentru că există și interese într-un grup. La Mirel, cred că aici e problema. Intră în conflict imediat cu un jucător care nu se comportă cum ar vrea el. Nu poți să ceri de la toată lumea să fie la fel. Nu ai cum.

Nu mă refer numai la Baiaram. Culmea, el a avut și cu Ivan, dacă îmi aduc bine aminte, în primul mandat. El urmează o logică a lucrurilor în fotbal, pentru că tu ești șeful ca antrenor, tu iei hotărârile care trebuie luate. Tu îți riști meseria la sfârșitul fiecărui meci, dacă ești sau nu în continuare antrenor la o echipă. Presiunea asta este fantastică. Lăudabil este că el, când am vorbit înainte de a veni la Craiova astă-vară, mi-a spus că vrea să încerce să dezvolte un alt sistem. Am stat și m-am uitat, bravo lui, l-a dezvoltat. A reușit. Sistemul l-a implementat”, a mai spus Stoichiță.

“A avut și ochi la jucători. Pentru că putea să dea greș”, a completat și Eugen Trică, prezent, la rândul lui, în studioul FANATIK SUPERLIGA.

Motivul pentru care suferă Mirel Rădoi, deja fostul antrenor al Universității Craiova

Ultimul cuvânt referitor la Mirel Rădoi l-a avut tot Mihai Stoichiță, care îl consideră pe antrenor capabil să gestioneze relația cu vestiarul și conducerea cluburilor la care activează. Oficialul FRF susține că fostul mijlocaș al Stelei e un luptător și că marea lui dezamăgire este că , nu este lider în campionat.

“A reactivat jucători care intraseră într-un con de umbra? Băluță este titular după mulți ani la o echipă. Adrian Rus, care este un foarte bun fundaș central, l-a reactivat și pe el… Dispăruse prin divizia B, prin Italia. Relația cu vestiarul o gestionează în felul lui. Ce conflict să aibă cu Baiaram? Nu cred. Cred că vrea să-l educe, să-l readucă la ce a fost, că iar nu a jucat grozav în ultimele meciuri.

În schimb, gestionarea relației cu șefii lui și cu mediul care îl înconjoară acolo din punct de vedere administrativ, asta e problema. Cea mai importantă la Craiova mi se pare relația cu publicul. Pe el îl susține. Atunci, ce mai vreți? În momentul ăsta trebuie să țină, să strângă din dinți… Suferă că nu e pe primul loc. Trebuie să suporte, să lupte până la final. Nu poți să spui că-i un laș. Nu. El e un luptător”, a încheiat Stoichiță.