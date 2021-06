Mirel Rădoi, după a patra înfrângere consecutivă cu România: “Sunt supărat că ajungem în fața porții și nu reușim să înscriem!”

Selecționerul a ajuns la șapte înfrângeri, patru dintre acestea fiind consecutive, din cele 12 partide pe banca naționalei României, un palmares extrem de slab pentru tânărul antrenor.

FANATIK a surprins petrecut în timpul amicalului de la Middlesbrough dintre Anglia și România, când un fan a intrat pe teren, dar și alte imagini inedite care nu au fost surprinse de camerele TV.

Mirel Rădoi le reproșează jucătorilor lejeritatea cu care ratează ocazii foarte clare: „Cu un astfel de adversar trebuie să marchezi”

Selecționerul Mirel Rădoi a pierdut un nou meci , la 15 ani distanță de la semifinala de Cupa UEFA, iar antrenorul a fost dezamăgit de ineficacitatea jucătorilor în fața porții, „tricolorii” ratând două-trei șanse destul de bune de a deschide scorul.

„O partidă intensă, echilibrată. Am avut situațiile noastre și am reușit să ne facem jocul. Am întâmpinat niște probleme până am reușit să închidem spațiile între linii. Sunt supărat că ajungem în fata porții si nu reusim să înscriem la fel ca în meciul cu Georgia. În alte momente puteam să avem alte decizii.

Da, nu a fost un debut fericit pentru Căpușă. Trebuia să aștepte la acea fază. Din păcate trebuie să facem anumite schimbări forțate din cauza oboselii. Și trebuie să ne adaptăm din mers. Am încercat pe cât posibil ca toți jucătorii să joace.

Avem limitele noastre, dar eu cred că nici Anglia nu se aștepta în seara asta să le punem atâtea probleme. În momentul în care ai două-trei situații cu un astfel de adversar trebuie să înscrii cel puțin o dată”, a spus Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi e încrezător, dar acuză arbitrajul: „Am avut penalty la Ivan. Are o tăietură mare!”

Mirel Rădoi e mulțumit de jocul prestat de naționala României, chiar dacă a pierdut primul meci din istorie al tricolorilor în Anglia, însă acuză arbitrajul, considerând că jucătorii lui trebuiau să primească un penalty pe finalul meciului.

Selecționerul acuză arbitrul că nu a judecat cu aceeași măsură ca la faza în urma căreia centralul a acordat penalty în urma unui fault în careu al lui Vlad Chiricheș: „Eu mă bucur de acest joc, pentru că avem pe ce construi. Dacă dai penalty la Chiricheș, trebuia să dai penalty și la Ivan, dacă arbitrezi cu aceeași unitate aceste dueluri. Cred că am avut penalty la Ivan, chiar dacă era pe finalul meciului. Are o tăietură mare (n.r. Ivan), cum i-a venit cu genunchiul direct în cap. Trebuie să se țină cont de aceste decizii.

Am avut curaj și personalitate și suntem optimiști pentru meciurile din toamnă. Cred că ne-a crescut nivelul și în astfel de meciuri jucătorii se mobilizează bine și am avut deja un plus. În fiecare moment am reușit să ieșim cu construcție elaborată, chiar dacă Anglia ataca cu nouă jucători.

Reîntâlnire la Middlesbrough cu Gareth Southgate: „Nu mi-a picat bine”

Mirel Rădoi s-a întors la locul unde a suferit cea mai mare dezamăgire din carieră. În urmă cu 15 ani, Gareth Southgate ieșea accidentat la scorul de 2-0 pentru FCSB împotriva celor de la Middlesbrough, în semifinalele Cupei UEFA, iar pe teren intra Maccarone, cel care avea să aducă .

Mi-am adus aminte de acel meci (n.r. Middlesbrough – FCSB), nu mi-a picat bine, dar apoi m-am gândit că a rămas o mare performanță. Am discutat doar despre meci si despre sederea noastră aici”, a spus Mirel Rădoi la finalul meciului pierdut cu 1-0 în fața Angliei.

Fanii lui Dinamo nu au uitat nici ei momentul, mai ales că Maccarone a devenit membru în programul DDB, iar aproximativ 20 de ultrași au scandat pentru Boro la meciul amical dintre Anglia și România.