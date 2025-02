Mirel Rădoi, după ce a debutat cu victorie în Universitatea Craiova – Poli Iași 4-1: „Râd cu un ochi, cu celălalt sunt mai trist”

Revenirea lui Mirel Rădoi (43 de ani) a fost de bun augur pentru Universitatea Craiova. Cu noul tehnician,

Mirel Rădoi, după Universitatea Craiova – Poli Iași 4-1: „E prea multă dorință”

Universitatea Craiova a câștigat cu 4-1 și a egalat-o la puncte pe CFR Cluj, Oltenii au acumulat 39 de puncte, cu cinci mai puține decât liderul U Cluj.

„Pare o victorie clară, dar au fost ceva momente, la care ne așteptam. Era foarte important să nu primim goluri. A fost un moment, am avut superioritate în careu, o pun pe seama faptului că e prea multă dorință. Au fost jucători care erau mai în spate decât trebuiau să fie.

A fost un joc bun, în câteva zile am făcut anumite schimbări de interpretate a jocului. Am încercat să mutăm jocul mai sus. Țin să-i felicit pe jucători și pe suporteri.

Ce m-a impresionat cel mai mult este că tot stadionul a strigat ‘Universitatea Craiova’ și a aplaudat după ce am primit gol.

Trebuie să ne bucurăm în seara asta, iar de mâine să începem să ne recuperăm. Avem în continuare puncte de recuperat. Mă bucur că am găsit un echilibru între compartimente. Când am înscris golul patru, am avut două acțiuni cu toată lumea la atac.

Râd cu un ochi, pentru că asta e atitudinea pe care trebuie să o avem. Cu celălalt ochi sunt mai trist, pentru că trebuie să avem un echilibru”, a declarat Mirel Rădoi, după Universitatea Craiova – Poli Iași 4-1.

În partida cu moldovenii, Alex Mitriță a avut o evoluție excepțională. și a urcat pe locul 2 în topul celor mai buni marcatori din SuperLiga.

Următorul meci al Universității Craiova se anunță a fi unul extrem de complicat. În etapa a 25-a a SuperLigii, oltenii primesc vizita lui U Cluj. Duelul cu ocupanta locului 1 este programat miercuri, 5 februarie, de la ora 20:30.