Mirel Rădoi e ferm înainte de Armenia – România: „Nu va semăna cu meciul contra Germaniei!” Video

Mirel Rădoi e convins că România va arăta cu totul altfel față de meciul cu Germania și va domina jocul de la Erevan împotriva Armeniei.

Delegația tricoloră a ajuns încă de ieri în Armenia, iar selecționerul este foarte încrezător că vom obține cele trei puncte extrem de importante, după înfrângerea pe teren propriu cu Germania.

Arman Karamian însă îl avertiza pe Mirel Rădoi într-un interviu pentru FANATIK că România nu va avea deloc o partidă ușoară la fel cum a fost în 2016, când „tricolorii” câștigau cu 5-0.

Mirel Rădoi anunță cum va arăta jocul României în Armenia: „Vrem posesia!”

Mirel Rădoi a făcut o analiză detaliată a lucrurilor bune și rele de la meciul cu Germania și e convins că partida cu Armenia va fi total diferită, iar România va avea de această dată posesia.

„Va fi altă partitură cu Armenia, valoarea jucătorilor e alta față de meciul cu Germania. Am avut deja o ședință în care am clarificat lucrurile bune și cele rele făcute. Nu vor semăna cele două meciuri. Noi nu încercăm să comparăm echipele. Vrem posesia, dar cât ne permit adversarele. Cu Germania am fi avut posesie doar dacă aveam o a doua minge”, a spus selecționerul la conferința de presă.

Selecționerul a surprins și a declarat că nu consideră că Mkhitaryan e o absență pentru Armenia, ci e un plus la nivel de joc colectiv: „Antrenorul lor a început să antreneze când m-am născut eu. Încearcă să aibă posesie și am observat un plus când nu joacă vedeta lor, Mkhitaryan. Atunci sunt mai agresivi. Chiar dacă nu fac pressing, au capacitatea de a plimba mingea dintr-o parte în alta. Spre exemplu, nu au forța irlandezilor, dar sunt mai iuți”.

Antrenorul echipei naționale nu acuză o oboseală exagerată a „tricolorilor” după meciul cu Germania și asta și datorită investițiilor în echipamente pentru recuperare, dar și a faptului că jucătorii vin după ce au făcut o pregătire fizică bună: „Rapoartele fizice sunt mult mai bune decât în perioada septembrie-octombrie. Atunci era normal, jucătorii nu făcuseră pregătire din cauza pandemiei. Acum e normal să fie mult mai bine. Nu e o diferență foarte mare între ei. Asta poate pentru că au fost investiții făcute la departamentul medical, pentru o recuperare rapidă”, a mai explicat fostul jucător.

Mirel Rădoi îi înțeapă pe cei „20 de milioane de selecționeri” din România: „Așa suntem noi ca nație!”

Mirel Rădoi e ironic cu cei care critică în permanență deciziile sale și consideră că aceasta este mentalitatea românilor, care sunt veșnic nemulțumiți: „Așa suntem noi ca nație, 20 de milioane de antrenori. Important e să jucăm bine și să aducem punctele. Nu pot face promisiuni, dar vă pot asigura că jucătorii dau totul pe teren. Nu vor mai ieși cu capul plecat! Se poate întâmpla să nu fim cei mai inspirați, dar atitudinea va fi ceea care trebuie. Am văzut că s-a luat în considerare că dacă pierdeam cu Macedonia de Nord deja nu mai aveam șanse. Sper să câștigăm și să avem șase puncte”, a spus Rădoi ușor iritat.

Unele voci au criticat decizia selecționerului de a-l utiliza pe cel mai în formă fotbalist român al momentului, Nicolae Stanciu, în fața apărării și nu pe poziția pe care joacă la Slavia Praga: „Cred că zilele trecute a răspuns el. Spune foarte clar că venind la națională e un singur antrenament, sunt alte automatisme la echipa de club. Discutăm cu fotbaliștii, îi întrebăm ce poziție ar putea juca. E normal ca lumea să aibă alte părere, dar noi știm mai bine”.

Rădoi a explicat și de ce România nu poate practica același joc pe care Armenia l-a făcut cu Islanda, fiindcă avem jucători de alt gabarit și un profil de joc diferit: „Eu cred ca Armenia a facut un joc mult mai exact decât noi cu Islanda. Noi nu putem să așteptăm Islanda să vină în careu, pentru că nu avem jucători care să câștige duelurile fizice și aeriane. Mă interesează să dăm mai mult cu un gol decât adversarul, așa cum a spus și Bancu”.