„Mirel Rădoi e nervos!” Turcii anunță decizia radicală luată de antrenor la Gaziantep

Antrenorul român a acceptat propunerea venită din Turcia și a fost încântat de oportunitatea de a fi tehnicianul care să , asta pentru că este o oportunitate pentru el să facă pasul către campionatele puternice din Vest.

Mirel Rădoi e deja cu gândul la sezonul viitor. Ce s-a întâmplat la cele 3 partide de când este la Gaziantep

Totuși, pentru Mirel Rădoi nu a fost un început de drum ușor la formația turcă, asta pentru că . Conform informațiilor apărute în presa locală, care titrează „Rădoi e nervos”, tehnicianul român și-a făcut deja o idee cu privire la ceea ce-și dorește să facă în privința lotului și a decis să se despartă de mai mulți fotbaliști.

„Momente tensionate ale antrenorului lui Gaziantep FK. S-a observat că este nemulțumit de fotbalul care prestat de echipă mai degraba decât de rezultatele obținute în cele 3 meciuri pe care le-a avut până acum în Super Lig.

S-a aflat că antrenorul român, care a trecut în revistă ultima situaţie dând o şansă tuturor jucătorilor în ultimele 3 partida, nu a fost mulţumit cu prestaţia unora dintre aceștia, iar după meciul de la Başakşehir, va sta la masă cu conducerea şi va da o listă cu numele care vor rămâne şi care vor pleca. Tot printre informatiile primite s-a numarat si faptul că Radoi va inainta conducerii o listă cu câteva dintre numele pe care le vrea aduse și că eforturile de transfer vor fi accelerate după finalul sezonului”, au din Turcia.

Gaziantep, fără emoții înainte de finalul sezonului

Pentru cei de la Gaziantep urmează ultima partidă a sezonului, pe teren propriu, contra celor de la Bașaksehir. Trupa lui Mirel Rădoi nu are o motivație foarte mare în afara de aceea că poate să mai urce în clasament, nefiind însă amenințată în vreun fel cu retrogradarea.

În acest moment, cei de la Gaziantep au 37 de puncte și se află la egalitate cu Kocaelispor și cu Alanyaspor, iar dacă elevii lui Mirel Rădoi reușesc să învingă în ultima etapă, atunci pot urca minim pe locul 10, asta dacă rezultatele rivalelor o vor ajuta pe trupa tehnicianului român.