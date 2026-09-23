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Imagini de colecție cu Dan Petrescu, Mirel Rădoi și Edi Iordănescu în prim-plan! Întâlnire de gală pe„Arcul de Triumf”! Peste 500 de antrenori au fost prezenți. Galerie foto

Edi Iordănescu, Mirel Rădoi, Marius Șumudică și Dan Petrescu s-au numărat printre numele importante prezente la Professional Coaching Summit, eveniment organizat de FRF la București.
Alex Bodnariu
23.09.2026 | 21:20
Imagini de colectie cu Dan Petrescu Mirel Radoi si Edi Iordanescu in primplan Intalnire de gala peArcul de Triumf Peste 500 de antrenori au fost prezenti Galerie foto
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Edi Iordănescu, Mirel Rădoi, Șumudică și Dan Petrescu, laolaltă la București! Evenimentul care a adunat peste 500 de antrenori. Foto: SportPictures
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Edi Iordănescu, Mirel Rădoi, Marius Șumudică și Dan Petrescu s-au aflat laolaltă în tribunele Stadionului „Arcul de Triumf”. Nume grele din fotbalul românesc au participat la Professional Coaching Summit, eveniment organizat de Federația Română de Fotbal.

Edi Iordănescu, Mirel Rădoi, Șumudică și Dan Petrescu, laolaltă la București! Evenimentul care a adunat peste 500 de antrenori

Federația Română de Fotbal a adunat la București sute de antrenori pentru Professional Coaching Summit, unul dintre cele mai importante evenimente educaționale organizate în acest an de FRF. Summitul a avut loc pe 21 și 22 septembrie, pe Stadionul CSN „Arcul de Triumf”, și a fost organizat în parteneriat cu FIFA Training Centre. Evenimentul a marcat deschiderea sezonului educațional al Academiei Naționale de Fotbal și s-a adresat în special tehnicienilor cu licențe Pro și A.

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Peste 500 de antrenori au urmărit din tribune prelegerile și sesiunile practice susținute atât de invitați internaționali, cât și de experți ai fotbalului românesc. Programul a fost construit în jurul temei centrale a ediției: dezvoltarea jucătorului și conducerea procesului de antrenament. Sesiunile teoretice, cu o durată de aproximativ 45 de minute, au fost completate de demonstrații practice desfășurate direct pe gazon.

Eveniment grandios organizat de FRF

Antrenorii au analizat situații concrete de joc, de la duelurile 1 contra 1 și 2 contra 1 până la declanșarea rapidă a pressingului după pierderea mingii. La București au fost prezenți și specialiști internaționali precum Harry Lowe, din cadrul FIFA High Performance, Kris Van Der Haegen și Sven Swinnen, ultimii doi reprezentând Federația Belgiană de Fotbal.

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„Pe 21 și 22 septembrie 2026, pe Stadionul CSN Arcul de Triumf din București, a avut loc Professional Coaching Summit, un eveniment dedicat antrenorilor și staff-ului suport de elită, organizat în parteneriat cu FIFA Training Centre. Evenimentul a marcat deschiderea sezonului educațional al Academiei Naționale de Fotbal. Peste 500 de antrenori au urmărit din tribunele stadionului prelegerile și sesiunile practice de lucru susținute atât de invitați internaționali, cât și de experți ai fotbalului românesc”, a anunțat FRF într-un comunicat publicat pe site-ul oficial.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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