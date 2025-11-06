Mirel Rădoi, eliminat după 20 de minute în Rapid Viena – Universitatea Craiova! Gestul de neînţeles făcut de antrenorul oltenilor. Video

ADVERTISEMENT

ca un teatru de război. Un joc dur din partea gazdelor, care au încasat patru cartonaşe galbene în prima jumătate de oră de joc.

Mirel Rădoi, eliminat în Rapid Viena – Universitatea Craiova! Conflict cu un jucător al gazdelor

Dar, Mirel Rădoi a „reuşit” să colecţioneze două cartonaşe galbene într-un interval de cinci minute. Primul l-a încasat în minutul 15 pentru că a vociferat la o decizie a arbitrului Martin Matosa.

Apoi, cinci minute mai târziu, după un duel la marginea terenului în care Tobias Gulliksen a fost faultat, într-un conflict verbal cu jucătorul lui Rapid Viena, căruia i-a reproşat că exagerează gravitatea accidentării.

Martin Matosa a fost chemat la marginea terenului de arbitrul de rezervă şi i-a arătat al doilea cartonaş galben lui Mirel Rădoi. Era minutul 20 al meciului, iar antrenorul oltenilor a fost nevoit să părăsească terenul ( ).

Rădoi, de la plecarea la vestiare în timpul meicului la scandalul monstru cu Baiaram!

Mirel Rădoi este din nou protagonist, la trei zile după ce a plecat la vestiare în timpul meciului Universitatea Craiova – Rapid 2-2, când Marcel Bîrsan nu a acordat penalty în prelungiri decât cu intervenţia VAR.

Antrenorul Universităţii Craiova s-a întors de la vestiare pentru a vedea penalty-ul cu care Nsimba a egalat. Însă, în ultimele săptămâni, Mirel Rădoi a fost implicat în mai multe situaţii controversate, .

Explicaţia conflictului dintre Rădoi şi Gulliksen: „E Craiova? Dați-le galben până se face echipamentul de culoarea asta”

O explicaţie a conflictului dintre Mirel Rădoi şi Tobias Gulliksen poate fi faptul că antrenorul Craiovei urăşte simulările. După meciul cu Rapid a dezvăluit că îşi ceartă jucătorii la antrenamente când stau prea mult pe jos:

„Și la antrenament, nu le dau fault, le spun să se ridice repede că nu are doctorul paracetamol că e frig acum și o să răciți stând pe jos. Când mergem în Europa, indiferent de echipă, ne iau cu un ritm cum nu vezi în SuperLiga.

Dacă noi nu încercăm să creștem timpul efectiv chiar e o problemă. Nu facem altceva decât să le dăm apă la moară echipelor care trag de timp. E Craiova? Dați-le galben până se face echipamentul de culoarea asta”, a spus Rădoi.