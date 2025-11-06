Sport

Mirel Rădoi, eliminat după 20 de minute în Rapid Viena – Universitatea Craiova! Gestul de neînţeles făcut de antrenorul oltenilor. Video

Mirel Rădoi a fost eliminat pentru două cartonaşe încasate în primele 20 de minute în Rapid Viena - Universitatea Craiova. Gestul straniu care a dus la cartonaşul roşu încasat.
Marian Popovici, Tibi Cocora
06.11.2025 | 22:35
Mirel Radoi eliminat dupa 20 de minute in Rapid Viena Universitatea Craiova Gestul de neinteles facut de antrenorul oltenilor Video
CORESPONDENȚĂ DIN AUSTRIA
Mirel Rădoi, eliminat după 20 de minute în Rapid Viena - Universitatea Craiova! Gestul de neînţeles făcut de antrenorul oltenilor. Sursa: Fanatik
ADVERTISEMENT

Rapid Viena – Universitatea Craiova a arătat în prima lui parte ca un teatru de război. Un joc dur din partea gazdelor, care au încasat patru cartonaşe galbene în prima jumătate de oră de joc.

Mirel Rădoi, eliminat în Rapid Viena – Universitatea Craiova! Conflict cu un jucător al gazdelor

Dar, Mirel Rădoi a „reuşit” să colecţioneze două cartonaşe galbene într-un interval de cinci minute. Primul l-a încasat în minutul 15 pentru că a vociferat la o decizie a arbitrului Martin Matosa.

ADVERTISEMENT

Apoi, cinci minute mai târziu, după un duel la marginea terenului în care Tobias Gulliksen a fost faultat, antrenorul Craiovei a intervenit într-un conflict verbal cu jucătorul lui Rapid Viena, căruia i-a reproşat că exagerează gravitatea accidentării.

Martin Matosa a fost chemat la marginea terenului de arbitrul de rezervă şi i-a arătat al doilea cartonaş galben lui Mirel Rădoi. Era minutul 20 al meciului, iar antrenorul oltenilor a fost nevoit să părăsească terenul (VEZI VIDEO AICI).

ADVERTISEMENT
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație....
Digi24.ro
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov

Rădoi, de la plecarea la vestiare în timpul meicului la scandalul monstru cu Baiaram!

Mirel Rădoi este din nou protagonist, la trei zile după ce a plecat la vestiare în timpul meciului Universitatea Craiova – Rapid 2-2, când Marcel Bîrsan nu a acordat penalty în prelungiri decât cu intervenţia VAR.

ADVERTISEMENT
Fără milă! Gigi Becali l-a făcut praf la TV, după Basel - FCSB...
Digisport.ro
Fără milă! Gigi Becali l-a făcut praf la TV, după Basel - FCSB 3-1: "Fă odată ceva!"

Antrenorul Universităţii Craiova s-a întors de la vestiare pentru a vedea penalty-ul cu care Nsimba a egalat. Însă, în ultimele săptămâni, Mirel Rădoi a fost implicat în mai multe situaţii controversate, inclusiv într-un scandal de proporţii cu Ştefan Baiaram.

Explicaţia conflictului dintre Rădoi şi Gulliksen: „E Craiova? Dați-le galben până se face echipamentul de culoarea asta”

O explicaţie a conflictului dintre Mirel Rădoi şi Tobias Gulliksen poate fi faptul că antrenorul Craiovei urăşte simulările. După meciul cu Rapid a dezvăluit că îşi ceartă jucătorii la antrenamente când stau prea mult pe jos:

ADVERTISEMENT

„Și la antrenament, nu le dau fault, le spun să se ridice repede că nu are doctorul paracetamol că e frig acum și o să răciți stând pe jos. Când mergem în Europa, indiferent de echipă, ne iau cu un ritm cum nu vezi în SuperLiga.

Dacă noi nu încercăm să creștem timpul efectiv chiar e o problemă. Nu facem altceva decât să le dăm apă la moară echipelor care trag de timp. E Craiova? Dați-le galben până se face echipamentul de culoarea asta”, a spus Rădoi.

Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Ștefan Târnovanu la FCSB după ce a...
Fanatik
Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Ștefan Târnovanu la FCSB după ce a fost eliminat cu FC Basel: „Hai, noroc, ne vedem de treaba noastră”
Rapid Viena – U Craiova 0-1, LIVE VIDEO în Conference League – etapa...
Fanatik
Rapid Viena – U Craiova 0-1, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 3. Oltenii lovesc din nou, însă golul este anulat pentru ofsaid
David Miculescu, la pământ după Basel – FCSB 3-1: „Erau de bătut!”
Fanatik
David Miculescu, la pământ după Basel – FCSB 3-1: „Erau de bătut!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Radu Naum, în culmea disperării din cauza lui Mirel Rădoi: ”Nu e ok!...
iamsport.ro
Radu Naum, în culmea disperării din cauza lui Mirel Rădoi: ”Nu e ok! Nu se poate merge așa la infinit”
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a...
viva.ro
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Atenționare de la MAE. Românii care merg în Bulgaria, în pericol să rămână fără...
Jurnalul.ro
Atenționare de la MAE. Românii care merg în Bulgaria, în pericol să rămână fără plăcuțe! Amenzile se plătesc imediat, doar cu cardul
Mașinăria represivă a lui Putin se întoarce spre interior. Cum au devenit rușii...
adevarul.ro
Mașinăria represivă a lui Putin se întoarce spre interior. Cum au devenit rușii pro-război noii inamici ai regimului
„Să nu se mai agite atâta lumea de grija lui”. Mariana Moculescu, dezvăluiri...
unica.ro
„Să nu se mai agite atâta lumea de grija lui”. Mariana Moculescu, dezvăluiri din viața personală a lui Horia Moculescu, în timp ce el e internat în stare gravă la spital. Incredibil ce a putut povesti acum fosta lui soție
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu...
Observatornews.ro
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul...
as.ro
Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României
„Escrocul cu pedigri” a lovit din nou. Prefectul păcălit pentru o înșelăciune comisă...
Libertatea.ro
„Escrocul cu pedigri” a lovit din nou. Prefectul păcălit pentru o înșelăciune comisă în numele vicepremierului Marian Neacșu: „Omul e cu stofă, nu jucărie”
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai...
informat.ro
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai ...
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut...
RTV.NET
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut să transmită un mesaj de condoleanțe: A fost un model de echilibru și noblețe sufletească
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!