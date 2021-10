Mirel Rădoi, emoții înainte de meciurile cu Islanda și Liechtenstein. Mitriță s-a accidentat: „Nu știm cât de serioasă e problema”

a fost trimis pe teren de Răzvan Lucescu în meciul PAOK Salonic – Olympiakos Pireu în minutul 59 al partidei pierdute cu scorul de 2-1.

Micuțul mijlocaș care pe Ghencea împotriva Armeniei a rezistat pe teren însă doar nouă minute și a cerut schimbare în urma unei accidentări.

Alexandru Mitriță, în pericol să rateze meciurile cu Islanda și Liechtenstein: „A alunecat și i s-a depărtat piciorul”

Mirel Rădoi are din nou emoții după ce Vlad Chiricheș, căpitanul echipei naționale a cerut schimbare la Sassuolo. Un alt jucător care ar putea fi indisponibil la meciurile decisive cu Islanda și Liechtenstein.

Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic și fost selecționer a oferit primele detalii despre problemele medicale ale lui Mitriță chiar la finalul jocului cu Olympiacos:

„Mi-a spus că a alunecat și că i s-a depărtat piciorul, moment în care a simțit ceva. Nu știm cât de serioasă este problema”.

Alexandru Mitriță, start de sezon bun la PAOK Salonic

Jucătorul va face mai multe investigații iar în cazul în care nu va putea fi recuperat în câteva zile ar putea să nu fie convocat de Rădoi pentru meciurile de pe 11, respectiv 14 noiembrie.

Mijlocașul de 26 de ani este evaluat la șapte milioane de euro conform transfermarkt iar în acest sezon a jucat 13 meciuri pentru PAOK Salonic, dintre care șase în cupele europene, reușind să marcheze de două ori.

Alexandru Mitriță are 16 selecții la echipa națională a României pentru care a reușit să înscrie de trei ori, ultima oară chiar cu Armenia.

Răzvan Lucescu, dezamăgit de atitudinea jucătorilor lui PAOK cu Olympiacos

Antrenorul lui PAOK Salonic e de părere că jucătorii săi nu și-au dorit cu adevărat și nu au crezut că pot câștiga pe terenul celor de la Olympiacos Pireu.

„Nu am pierdut din cauza unui jucător sau al altuia, ci din cauza modului în care am abordat meciul, nu a fost unul corect. Am venit aici fără să credem că putem cu adevărat să câștigăm.

Aș spune că am fi putut câștiga, nu am întâlnit o echipă în cea mai bună formă, dar au avut încredere și au știut să aștepte greșelile noastre”.