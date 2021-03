Mirel Rădoi, emoționat după victoria României cu Macedonia de Nord: „A fost un thriller, ne-a trecut glonțul pe la cap!”

Mirel Rădoi a reușit să debuteze cu o victorie în campania de calificări pentru Campionatul Mondial din 2022, după duelul cu Macedonia de Nord, 3-2.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Rădoi a revenit pe banca tehnică a României chiar cu câteva ore înainte de startul partidei, după ce a fost în carantină din cauza infecției cu COVID-19.

Pe cât de dramatică a fost revenirea lui Mirel Rădoi lângă „tricolori”, pe atât de dramatică a fost și victoria României în fața macedonenilor, care reușiseră să egaleze pe final, după ce România a condus cu 2-0, însă golul lui Ianis Hagi ne-a adus toate cele trei puncte.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi, emoționat după victoria României cu Macedonia de Nord

Mirel Rădoi a vorbit, plin de emoții, după victoria României cu Macedonia de Nord, 3-2, iar selecționerul le atrage atenția elevilor săi pentru meciul cu Germania care va urma:

„Chiar a fost un thriller, ni s-a părut că totul e prea ușor, că totul merge prea bine și ne-a trecut un glonț pe la cap, pentru că într-un minut puteam pierde tot ce făcusem 80 de minute. Îl felicit pe Goran Pandev pentru că nu am văzut un fotbalist la vârsta asta să găsești spații atât de repede.

ADVERTISEMENT

Nu am putut să fiu lângă băieți, Federația a pus la Mogoșoaia pe stâlpii bazei internet ca să mă pot descurca cu băieții. Noi trebuie să fim mereu atenți că se pot întâmpla astfel de lucruri. Felicitări băieților pentru victorie”.

„Mă bucur că până la urmă am reușit să fiu alături de ei, nu e meritul meu, e cel al staff-ului și al jucătorilor, pentru că eu am făcut mai mult scouting și supervizare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mă bucur că e o seară fericire până la urmă, pentru că pur și simplu am avut un black-out total. Îi înțeleg, pentru că și eu am trecut prin episodul Middlesbrough. Am simțit că va fi un meci ca la box, ori noi, ori Macedonia, am și spus către bancă că o să se mai marcheze”, a mai spus Mirel Rădoi.

„Drumul nostru e abia la început!”

„Dacă ne luăm după cele 80 de minte putem spera, dacă ne luăm după cele două minute, nu putem spera. În momentul de față, Macedonia chiar are jucători care sunt foarte buni, nu degeaba s-au calificat la EURO. Gazonul a fost foarte bun”, a mai spus

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A fost o victorie cu Germania când eram eu jucător, dar cu o Germania care nu era motivată, sunt sigur că datele problemei nu vor fi la fel. Am început cu dreptul, felicităr băieților, dar drumul nostru e abia la început. Va trebui să muncim în continuare, dar sunt sigur că băieții vor înțelege și vom îmbunătăți jocul, pentru că Germania te taxează la astfel de greșeli.

Mihăilă a debutat cu mine la tineret, tot cu mine a debutat aici. E un jucător bun și mă baze pe el. În momentul de față trebuie să le pregătim pașii și celorlalți, dar nu înseamnă că vom face asta doar cu jucători ca Valentin Mihăilă sau Florinel Coman.

ADVERTISEMENT

Cumva, îmi cer scuze și față de Adi pentru că nu i-am lăsat mai mulți jucători. Sumele sunt relative, valoarea jucătorului face diferența”, a mai spus Mirel Rădoi.