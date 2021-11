Mirel Rădoi, sfat pentru viitorul selecționer în privința lui Enes Sali: „Va trebui să-l țină sub lupă”

Chiar dacă nu i-a putut ajuta pe „tricolori” să prindă barajul de calificare la CM 2022, meciul cu Liechtenstein a marcat un moment important: , care devine astfel, la doar 15 ani, 8 luni și 22 de zile, cel mai tânăr jucător din istoria echipei naționale și o speranță pentru următoarele campanii de calificare.

Chestionat pe marginea subiectului, Mirel Rădoi a dat asigurări că mijlocașul Farului are toate șansele să ajungă la un nivel înalt, dacă „va continua pe linia pe care a început” și chiar a lansat un îndemn pentru succesorul său la cârma primei reprezentative – „să-l țină sub lupă”.

În ciuda victoriei de la Vaduz, „tricolorii” au ajuns la cea de-a șasea ediție consecutivă a Mondialului pe care sunt nevoiți să o urmărească din spatele micilor ecrane. Asta pentru că au încheiat Grupa J pe locul al treilea, la un singur punct în spatele Macedoniei, care va disputa barajul de calificare.

Sfatul lui Mirel Rădoi pentru viitorul selecționer, după debutul lui Enes Sali la echipa națională

„Eu cred că mediul în care se situează acum, este unul potrivit. Rămâne de văzut în continuare, pentru că în momentul de faţă este un talent, dar nu putem spune cu certitudine dacă va ajunge la un nivel foarte ridicat.

Va conta foarte mult şi pentru noul selecţioner, dacă va decide să se bazeze pe el, dar cu siguranţă, va trebui să îl ţină sub lupă. La vârsta lui, şi-a pus deja amprenta asupra fotbalului românesc, lucrul acesta nu îl poate nega nimeni.

Mediul perfect îl are la club, deci va trebui să continue pe linia pe care a început. Are cel mai bun fotbalist român ca antrenor, îl are ca exemplu, jucător ofensiv, îl poate învăţa 1000 de lucruri. Din punctul ăsta de vedere, cred că are mediul complet”, a declarat Mirel Rădoi, la ultima sa conferință în calitate de selecționer.

Sali, promisiune pentru suporterii români: „O să fac tot ce e în puterile mele să îndeplinesc acest vis”

De cealaltă parte, Enes Sali s-a declarat onorat după debutul în tricoul echipei naționale și a promis că va face totul pentru o nouă calificare la un turneu final. „Tricolorii” .

„Mă simt foarte bine, este o onoare pentru mine să debutez în tricoul ăsta, visam la asta de când eram mic și pot să spun că este un vis îndeplinit. Am ales România pentru că era cea mai bună decizie și mă bucur.

Vreau să joc pentru România cât mai mult timp. Știam că sunt în lot, dar nu știam dacă o să joc. Sincer, am avut puține emoții, dar când am intrat în teren, nu mai aveam nimic.

M-am simțit foarte bine, băieții m-au tratat foarte bine, este frumos. E tristețe în vestiar, din păcate, nu ne-am calificat la baraj, dar trebuie să ținem capul sus și să mergem înainte.

Ăsta e visul nostru (n.r. să ajungă la un turneu final) și o să fac tot ce e în puterile mele să îndeplinesc acest vis. Trebuie să muncesc foarte mult”, a mărturisit Sali.